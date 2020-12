“No hay impunidad para nadie” y “No todo es perfecto”: las frases de López Obrador en su informe por dos años de gobierno

Durante su informe de este martes 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró dos años de su toma de posesión en 2018 y abordó diversos temas como la pandemia de COVID-19, la crisis económica, los megaproyectos del gobierno, la importación de gasolina y las entrada de remesas al país.

Estas son algunas de las frases más características del discurso pronunciado en las instalaciones de Palacio Nacional en el Centro Histórico de la Ciudad de México:

Reitero que hemos cumplido el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y la energía eléctrica, y agrego un dato: la gasolina ahora es más barata que cuando empezamos a gobernar

Esta fue la consideración del presidente de la República respecto al precio de los combustibles en los primeros dos años de su gobierno. López Obrador afirmó que se avanzó en el rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y que para 2023 se detendrá la importación de gasolinas como consecuencia de la autosuficiencia nacional.

Andrés Manuel López Obrador consideró que fue de gran utilidad desechar las recetas económicas de los sexenios neoliberales, y que gracias a la austeridad del gobierno se logró destinar recursos de forma directa a “la base de la pirámide social”.

En relación con la atención a la pandemia de COVID-19, reiteró las cifras de algunas medidas de atención: instalación de 32,203 camas generales y 10,735 con ventiladores, capacitación de 193,645 médicos generales, contratación de 71,000 trabajadores de la salud.

Por otro lado, el titular del poder ejecutivo destacó que este año se registró un aumento del 10% en las remesas enviadas desde los Estados Unidos por mexicanos migrantes. El dinero enviado alcanzó la suma récord de 40,000 millones de dólares destinados a 10 millones de familias que reciben, en promedio, 350 dólares mensuales.

Afirmó que se ha avanzado en solucionar los problemas de inseguridad y violencia heredados por los gobiernos anteriores, gracias a que se atienden la causas de la descomposición social “con la premisa de que la paz es fruto de la justicia”.

<b>En mi gobierno, la autoridad no se asocia con la delincuencia,</b> no hay impunidad para nadie y, aunque todavía falta mucho para pacificar al país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos que se cometían

Señaló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 hubo menos homicidios que en 2018, y que en los 11 meses de 2020 los delitos de fuero federal se redujeron un 30 por ciento.

En el combate a las organizaciones delictivas se respetan los derechos humanos. <b>Las fuerzas federales no cometen masacres ni se remata a los heridos</b>

Así lo expresó López Obrador al detallar que, mientras que en 2011 y 2012 hubo 2,459 fallecidos en enfrentamientos entre fuerzas armadas y civiles, en 2018 y 2019 han muerto 507 personas.

Respecto a la relaciones exteriores, destacó que se ofreció asilo al ex presidente de Bolivia Evo Morales y a sus colaboradores, y aseguro que no se han violado los derechos humanos de los migrantes pues se permitió la entrada de organismos internacionales para vigilar.

No tenemos conflicto con ningún gobierno en el mundo

De acuerdo con el presidente, hoy se respeta la Constitución, existe legalidad, democracia y no hay censura ni represión; se avanza en la transformación del país con base en idea liberales.

No todo es perfecto, ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso.<b> Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia</b>, máxime cuando se está llevando a cabo una transformación profunda impulsada por nuevas ideas liberales, que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras acostumbradas a medrar al amparo del poder económico o de poder político; sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno

Para finalizar su informe, el presidente refirió que el 71% de los mexicanos, de acuerdo con su datos, desean que continúe en el gobierno.

No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia