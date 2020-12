“Mijis 1 - Cáncer 0”: tras un año de lucha, el legislador de Morena derrotó a la enfermedad

El Mijis se cura de cáncer (Foto: Twitter / @mijisoficial)

Pedro César Carrizales Becerra, también conocido como “El Mijis”, dio una afortunada noticia para su salud este primero de diciembre pues, a través de redes sociales, el diputado local de Morena reveló que venció al cáncer de próstata que lo aquejaba.

En una publicación de esta red social, Carrizales Becerra publicó que “hay Mijis para rato” y aseguró que luchará para que nadie se muera por omisiones o errores humanos.

“Mijis 1 - Cáncer 0. Un año tres meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo. Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad” inició su publicación en redes, asimismo, agradeció el apoyo y puso la etiqueta #HayMijisPaRato.

El Mijis publicó un mensaje de Twitter con una foto en la que está con la secretaria general de Morena (Foto: Twitter / @mijisoficial)

Junto al texto, agregó una fotografía con Citlalli Hernández, secretaria general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), misma que lo felicitó y espera que pueda brindar muchas luchas más. A lo que El Mijis contestó “Tenemos que dejarle a las generaciones que siguen un mejor país; uno más justo, tolerante, amoroso, igualitario, respetuoso, honesto... Gracias por todo jefa!”.

Ante la crítica de un ciudadano que dijo “Felicidades te enfermaste en el periodo neoliberal! Ahora ni medicamentos hay!”, el diputado local de San Luis Potosí contestó que trabajará para que eso no ocurra.

Voy a trabajar y alzar la voz para que nadie sufra más de lo que se sufre con el cáncer. Nadie merece morir por omisiones o errores humanos, menos si estos vienen del gobierno!

El Mijis ha sido una figura relevante en San Luis Potosí (Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra)

También contestó a otras críticas con de manera pacífica, pues entre otras cosas, le dijeron que se alejara del “cáncer de Morena”; sin embargo, el participante del intercambio juvenil denominado “Chavos Banda” 2007 dijo que el cáncer son las enemistades y que a todos debería de ocupar las soluciones.

Esta noticia sigue generando reacciones, pues desde el pasado 29 de septiembre, cuando reveló que se sometió a una segunda cirugía para su tratamiento, estimó que todo va bien para ganarle a la enfermedad.

“Todo marcha conforme a los planes de los doctores y de Dios” , publicó en Twitter después de la intervención quirúrgica para librase del cáncer.

Sin embargo, y a pesar de estar muy cansado por el tratamiento, nunca dejó de manifestar su destacada forma de ver las cosas. Como cuando el Senado de la República aprobó la despenalización del uso lúdico de la marihuana en México.

El diputado local de San Luis Potosí, Pero Carrizales "El Mijis" fue atacado saliendo del Congreso (Foto: Twitter / @mijisoficial)

“La mariguana es la ‘droga de salida’; ayuda a la banda a dejar las drogas sintéticas que son más duras y dañinas como el cristal. Es un proceso banda; algún día tendremos la conciencia para aceptar que prohibirlas no evita su consumo, solo agrava el problema”, expresó el 20 de noviembre cuando muchos usuarios de Twitter condenaron el proceso en la Cámara Alta.

O cuando condenó la violencia ejercida por la policía durante las marchas en Cancún, Quintana Roo.

“Alguna banda dice que eran necesarios los balazos porque las manifestantes en Cancún estaban haciendo destrozos. Yo les pregunto: si su jefa, hermana o hija fueran las descuartizadas, ¿qué harían? Yo haría que el mundo ardiera ”, publicó la noche de este martes 10 de noviembre, un día después de que se presentaran los hechos en el municipio turístico.

Por el momento, Carrizales Becerra no ha manifestado sus planes precisos, pero por las respuestas que dio a quienes lo felicitaron, se entiende que continuará colaborando con la 4T.

