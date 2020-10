“Soy cobarde y me lo guardé”: El “Mijis” ha luchado contra el cáncer de próstata desde hace un año (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

El diputado Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, reveló que tiene un año en la lucha contra el cáncer de próstata que le fue detectado en un nivel avanzado, pero aseguró que ya está en tratamiento.

El Mijis dio a conocer en una entrevista con Azucena Uresti, periodista de Milenio Televisión, que en un principio se guardó la información para no lastimar a su familia, pero al final recibió el apoyo de toda su gente.

“Pues la verdad soy cobarde porque me cayó de sorpresa y yo no quería causarle dolor a mi familia, me lo guardé. Fui a checarme, me hicieron unas pruebas y fue cuando detectaron que ya estaba avanzado. Al final de cuentas, ahorita están conmigo las personas que quiero, son los que me están motivando, mi barrio, mi gente”.

Además, el diputado reveló por primera vez que se trata de cáncer de próstata, pero ya fue sometido a dos cirugías de las que salió bien y ahora solamente queda el tratamiento con quimioterapia “para erradicarlo bien”.

El 29 de septiembre dio a conocer que se sometió a una segunda cirugía, y aunque aseguró que se encuentra “bien madreado”, aclaró que se está “cada vez más cerca de ganarle al cáncer”.

“Todo marcha conforme a los planes de los doctores y de Dios”, escribió en sus redes sociales.

El diputado Pedro Carrizales reveló que luego de dos cirugías, se someterá a un tratamiento de quimioterapia (Foto: Archivo)

Fue a través de sus redes sociales oficiales que Pedro Carrizales dio a conocer que lleva un año en la lucha contra el cáncer, pero aseguró que tras la recuperación, se dedicaría a trabajar hasta sus últimos días.

El político de San Luis Potosí confesó que se había reservado la noticia mientras ejercía sus actividades como legislador, colaborando con colectivos y asociaciones de la sociedad civil, pero es consciente de que lastimó a quienes lo aman.

“A veces da miedo aceptar la realidad. Me alejé sin ver que podía lastimar a quienes me aman. Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida; nunca dejo las luchas a medias”, escribió en su Twitter.

En fechas recientes, dejó una reflexión en sus redes sociales en la que aseguró que todos moriremos, pero la diferencia radica en lo que hemos hecho en vida, en si contribuimos a formar un mundo mejor.

“Algún día todos moriremos, la vida seguirá corriendo; con suerte seremos un recuerdo y lo único que nos atará a este mundo será la tierra sobre la que los gusanos devorarán nuestro cuerpo. La diferencia está en lo vivido: dejamos un mundo mejor o fuimos alimento del caos”, escribió.

El político de San Luis Potosí confesó que se había reservado la noticia mientras ejercía sus actividades como legislador (Foto: Facebook Pedro El Mijis Carrizales)

Carrizales ha sido diputado local de San Luis Potosí, cargo al que llegó con el Partido del Trabajo en 2018. Posteriormente, renunció a su bancada y se mantuvo como independiente, para después afiliarse a Morena.

Dentro de la política también ha ejercido como director de Deporte, Cultura y Desarrollo Juvenil en la Delegación la Pila durante 2015.

En fechas recientes aseguró que “ya estaba harto de la política” e informó que tenía la intención de recorrer el país en una faceta que muy pocos conocían de él: montado en su bicicleta.

“El Mijis” aseguró que durante su gestión como diputado se ha encontrado con “acuerdos corruptos” y con “simulación”, pero no ahondó en el tema; sin embargo, aseguró que eso “nos tiene jodidos”, pero se encargará de mostrar que todavía se puede hacer un país mejor.

Sin embargo, no se trataba de una renuncia formal, pues continúa con sus labores y en los canales oficiales del diputado no volvió a comentar sobre el tema de abandonar la LXII Legislatura del Congreso de San Luis Potosí.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El Mijis” sufrió aparatoso accidente en la carretera México-Querétaro

“Chambearé hasta mi último gramo de vida”: el “Mijis” anunció que padece cáncer y será operado

“No quiero seguir como diputado, voy a recorrer en bici el México real”: Pedro Carrizales “El Mijis”