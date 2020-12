“Ya los atendimos, no sé por qué están aquí”: familiares de desaparecidos denunciaron desdén de Jaime Bonilla

(Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

El colectivo para la búsqueda de personas desaparecidas, Una Nación Buscando “T”, denunció ante los medios de comunicación que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, desestimó su lucha aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en apoyarlos con más recursos.

Durante una conferencia de prensa que se realizó el 30 de noviembre, Mónica Martínez y Angélica Ramírez, integrantes del colectivo, relataron el encuentro que tuvieron con el presidente López Obrador, después de que este estuviera en Mexicali y se dirigiera a Tecate. En esa breve reunión, las mujeres le mencionaron que el gobernador de la entidad se había comprometido a dar seguimiento a este tema, pero no había sido así.

Tras esta declaración, narraron las mujeres, el gobernador enunció la frase: “Ya, nosotros ya los atendimos, no sé por qué están aquí”, pero Martínez le contestó que él no le ha ayudado en esta problemática. “A lo mejor sí me escuchó, pero no nos dio continuidad y no nos dio una certeza de qué es lo que iba a pasar, ni siguió el caso de nadie”, contestó con dureza.

Cabe mencionar que el pasado lunes 9 de noviembre, Bonilla recibió en la explanada del centro de gobierno a diversos colectivos con la finalidad de abordar el tema de los desaparecidos. Asimismo, ordenó al fiscal general del estado atender a las víctimas, por lo que podría haberse referido a este evento.

(Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro)

En la corta reunión que López Obrador sostuvo con los familiares desaparecidos, el titular del Ejecutivo Federal les firmó un documento en donde pedían más recursos para contratar a elementos del Servicio Médico Forense para los procesos de búsqueda e incluso solicitaron que las autoridades deben presentar avances de las pesquisas en los próximos dos meses.

Y es que este colectivo ha advertido que para el tema de búsqueda por parte de la Fiscalía del estado, únicamente se cuentan con 12 agentes para Tijuana, 11 para Mexicali, tres en Tecate, cinco en Ensenada, tres en Rosarito y ninguno en San Quintín.

En este sentido, los familiares de personas desaparecidas dijeron confiar en la palabra del presidente: “Él, López Obrador, dijo que su firma vale, es su compromiso y que cumple su palabra. Ahí está su firma, está su palabra que nos dio de que iba a dar cumplimiento a este documento y que lo iba a hacer valer”.

Sin embargo, cabe recordar que durante esta gira, la polémica también giró en torno a López Obrador, pues se viralizó una fotografía de una mujer de la tercera edad le pide ayuda al presidente para su hijo, quien fue detenido por el presunto tráfico de totoaba, mientras el mandatario mexicano la ve desde el interior de su automóvil.

(Foto: Facebook/Victor Medina Gorosave)

“¡Por favor, ayuda a mi hijo. Está detenido injustamente, es Sunshine Antonio Rodríguez Peña, le hicieron daño y te mintieron, él no ha hecho cosas malas!”, gritó al presidente, mientras tocaba su ventana. Sin embargo, AMLO solo se quedó mirándola. “No fuera la mamá del Chapo”, comentaron algunas personas que acudieron a la protesta.

Y es que muchos compararon la ocasión en que el presidente se acercó a la camioneta donde viajaba la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín “Chapo” Guzmán, para saludarla, mientras realizaba una visita en la ciudad de Badiraguato, en Sinaloa.

No obstante, es importante resaltar que el nombre de Sunshine Rodríguez Peña ya ha sonado antes en los medios de comunicación. En marzo de 2019 el periodista Carlos Loret de Mola lo denunció y responsabilizó públicamente, junto a Oscar Parra Aispuro, por presuntas amenazas de muerte.

Pero eso no es todo, pues en 2017 ya había sido arrestado acusado de tráfico de drogas, delito por el que fue liberado y exonerado. Por el momento, Rodríguez Peña permanecerá en prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, para el cual se definió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

