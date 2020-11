Es patriotismo ir contra Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, muestra sus amuletos que le sirven como "escudos protectores" contra el coronavirus, durante una rueda de prensa en Ciudad de México, México. 18 de marzo de 2020. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS

En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó gracias al descontento generalizado de los ciudadanos con los partidos políticos, el actuar de los funcionarios, las promesas incumplidas de los “gobiernos de transición”, y la lejanía de las élites ante los problemas que vivimos los mexicanos todos los días.

AMLO utilizó la fe y la esperanza del pueblo mexicano, prometiendo remedios casi mágicos a todos lo problemas que vivía la sociedad. Pero, en la realidad y a casi dos años de su gestión, no sólo no logró resolver todo aquello que aseguró iba a cambiar de un plumazo, sino que agravó la situación de una forma espeluznante.

La cancelación del NAICM fue su primer gran error. Si había corrupción en el proyecto, solo tenía que dar ejemplo de como acabar con ella y notificar al poder judicial para castigar a los responsables. Pero el turbio ejercicio de una “consulta popular” que echó abajo contratos 100% legítimos, provocó que la inversión nacional e internacional tuviera serias dudas sobre volver a capitalizar algún proyecto en este gobierno. La incertidumbre jurídica que ocasiona la idea de que el día de mañana se pueda cancelar otro proyecto que ya no le gustaba al Sr. presidente, como sucedió después con la planta cervecera de Constellation Brands, en Mexicali, no da buenas señales, afectando directamente la generación de empleos y el crecimiento económico.

El nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México pretendía ser el uno de los más modernos del mundo. (Foto: Isabel Mateos/ Cuartoscuro)

En materia de seguridad, los resultados no han favorables tampoco. La estrategia implementada, no ha evitado que estos dos primeros años de gobierno sean los más violentos desde que se tiene registro. Aumento de homicidios, violencia y, a pesar de los constantes esfuerzos del gobierno federal por invisibilizarlo, de feminicidios. En un país en donde la violencia de género va en aumento, no existe la voluntad política para realizar acciones reales para atender a todas las mujeres, pues no es una prioridad para “el gobierno más feminista de la historia”, como lo califica el mandatario.

Además, en campaña López Obrador aseguró que no militarizaría al país, sin embargo, la creación de la Guardia Nacional, que también prometió sería civil, busca mantener a los militares realizando tareas de seguridad pública en todo el país, como lo anunció apenas ayer en la visita a San Quintín. Considero que pocas instituciones en el país son memorables, como lo son las fuerzas armadas, pero aquí el tema es lo que dijo en campaña y lo que hace en gobierno López Obrador.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 02SEPTIEMBRE2020.- Niños con cáncer se manifestaron en el Hospital para el Niño pidiendo medicamentos para su tratamiento, madres de familia argumentan que desde el mes de mayo tienen este problema y que al menos son 300 menores los que no están recibiendo su tratamiento de manera adecuada. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La “Cuarta Transformación”, asegura que la pandemia les vino “como anillo al dedo”, y que se esta cumpliendo el dicho de “primero los pobres”, y es completamente cierto. Primero los pobres en morir por COVID, ya que los hospitales públicos no cuentan ni con el equipo necesario, ni con medicamentos para atender otras enfermedades, y la mayoría están en su capacidad máxima; primero los pobres en sufrir las inundaciones, como sucedió en Tabasco donde, sin previo aviso, el presidente inundó comunidades indígenas y marginadas para evitar afectaciones en otra zona de tabasco, que de igual forma terminó bajo el agua.

La pandemia destapó la cloaca de todos los problemas de este gobierno, que se aderezan con incompetencia, ya veníamos con un problema económico grave, los hospitales no tenían medicamentos para atender a los niños con cáncer, ni se encontraban las vacunas del esquema básico, la violencia al alza.

Es patriótico estar en contra de Morena, porque yo quiero para México calles seguras, mujeres que no tengan miedo de morir por ser mujeres; medicamentos para los niños con cáncer y cualquier otra enfermedad; quiero que las familias que se manifiestan porque perdieron a un ser querido sean escuchadas, pero sobre todo, que el culpable sea llevado a la justicia; quiero un país de unidad, en donde la política no nos divida entre chairos y fifís, quiero un país en donde haya una real libertad de expresión.

*Abogado, activista y político.

