“No es un bufón”: acusaron a un hotel de Tulum por permitir a turistas dar bebidas alcohólicas a un burro por diversión

En las últimas horas el Hotel Zulum Beach Club, ubicado en la paradisiaca ciudad de Tulum, en Quintana Roo, ha circulado en redes sociales, pero no por la comodidad de sus instalaciones o calidad de servicio, sino por presunto maltrato animal.

Y es que varios cibernautas se han unido para denunciar y exhibir que dicho refugio vacacional explota a un burro de nombre “Sancho” para el entretenimiento de los visitantes.

En imágenes difundidas en redes sociales se aprecia como turistas nacionales y extranjeros dan a beber al animal desde refrescos, cervezas y hasta cocteles como margaritas. Incluso se aprecia en las fotos publicitarias de este centro de hospedaje y hasta abrieron su cuenta de Instagram.

No se vale emborracharlo para divertir, no es un bufón y además el alcohol le hace daño

Cabe mencionar que en el apartado de opiniones del mismo hotel, ya existían denuncias de visitantes que vieron las malas condiciones en que tienen al burro:

“Hace unos años estuve ahí y el burrito pisó unos cristales… el punto es que no paraba de chillar y andar por todo el lugar, desde la playa hasta la calle, y nadie durante las horas que estuvimos ahí fueron para atenderlo. Se lo mencionamos a los de recepción y no supieron qué decir y solo mencionaron que no era de ellos”.

“Espero que cuiden a Sancho y no lo expongan a explotación”.

Tras enterarse de este hecho, personal del santuario Tierra de Animales, mandó un mensajes al hotel para pedir que le entreguen al burrito, para que tenga una vida digna ya que en este lugar rescataron a otro animal de la misma especie, que también padecía del abuso de sus dueños.

“Por favor ayúdenme a escribirles de la manera más respetuosa posible a los dueños del Hotel para que se apiaden de este burrito y le permitan venir a vivir a Tierra de Animales, en compañía de Einstein, otro burro rescatado. También para que llegue a las autoridades competentes este mensaje, en caso de que no quieran traerlo, por lo menos para que se sepa que hay varias leyes que se están infringiendo” publicó el activista Ricardo Pimentel.

En entrevista con el Diario de Yucatán, la asociación señaló que sí existe denuncia y han pedido el rescate del animal, pero según las “autoridades” cuando llegan a inspeccionar el lugar, el animal no está, entonces posiblemente lo esconden para no entregarlo.

Sin embargo, Enrique Rodríguez Luna, secretario General del Ayuntamiento de Tulum dio a conocer que ya se fijó una visita de inspección sobre este caso.

“Apenas tuvimos conocimiento de este abuso, el director de Ecología del municipio de Tulum accedió a realizar una visita al lugar de los hechos para conformar un expediente , y en medida de lo que nos corresponde al ayuntamiento, vamos a denunciar maltrato animal, pero integrando un expediente para hacer denuncias correspondientes con todas las instancias estatales”, precisó.

Hasta el momento el hotel no se ha pronunciado al respecto, aunque sí ha borrado algunas publicaciones del burro.

Cabe señalar que la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo, establece sanciones y multas contra quienes priven de luz, alimento, agua, espacio y alojamiento adecuado que pueda dañar la integridad física de un animal; y que hagan ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrar drogas sin fines terapéuticos o de investigación científica.

