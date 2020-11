JusticiaParaKarina: hallaron a víctima de feminicidio con signos de abuso sexual tras abordar taxi de aplicación

Golpeada, con huellas de asfixia y abuso sexual, tirada entre la maleza y la basura, ahí estaba sin vida el cuerpo desnudo de Karina

Karina Guadalupe Badilla Castro, de 23 años, fue víctima de feminicidio en Hermosillo, Sonora. Su cuerpo fue localizado el pasado domingo con signos de estrangulamiento, golpes en el rostro y desnuda en un lote baldío, al sur de la ciudad norteña.

“Quiero justicia para mi hija, quiero que encuentren al culpable y lo hagan pagar, por todo lo que hizo a mi hija, por todo el daño que le hizo”, fueron las palabras de Valeria Castro, madre de Karina, compartidas en un perfil de Facebook creado para difundir el esclarecimiento del caso y sean localizados el o los responsables.

De acuerdo con versiones de los familiares y amigos de la víctima, Karina pidió un servicio de Uber para regresar a casa, entre las 05:00 y 05:40 horas del domingo 22 de noviembre pasado. Pretendía volver con sus seres queridos luego de asistir a una fiesta en la colonia San Luis. Pero no llegó con su madre ni sus dos pequeños de tres y seis años. Su última conexión fue a las 06:00 de la mañana.

Valeria comenzó la búsqueda y llamó a los amigos con quienes su hija había asistido, pues no contestaba el teléfono. estos dijeron que había pedido el taxi por aplicación. Durante todo el día, trató de localizarla e interpuso una denuncia por desaparición. Proporcionó los datos, señas y cómo iba vestida. De acuerdo con la mamá de Karina, cuando realizó su llamada al Servicio Médico Forense, el cuerpo ya había sido localizado, pero no le informaron de eso y le dijeron que acudiera al día siguiente.

La joven fue encontrada en una brecha que conecta las colonias Quinta Esmeralda y Villas del Sur, en la capital de Sonora, entre las 17:00 horas. Golpeada, con huellas de asfixia y abuso sexual, tirada entre la maleza y la basura, ahí estaba sin vida el cuerpo desnudo de Karina.

“Decidí tomar un UBER rumbo a mi casa, no sabía lo que pasaría después, abusaron sexualmente de mí, me golpearon a tal punto de desconocer mi cara, mi cuerpo, para después estrangularme, desde ahí no supe más de mí, no pude defenderme, no pude avisar que no volvería, que cuidaran a mis hijos, no pude avisar quien me hizo esto”, señala la publicación compartida en el perfil Justicia Karina, la cual ha sido replicada por cerca de 5,523 personas.

Este post fue acompañado por fotos de la joven, una de su féretro y la tumba con flores y tierra donde fueron depositados sus restos.

“Fue un golpe duro para todos, NO MERECIA IRME DE ESA MANERA, mi familia dependía de mí, mis hijos unos indefensos niños con tan solo 3 y 6 años de edad se quedaron solos, sin mi preguntándose cuando volverá mami Karina, no solo causándoles el dolor de mi repentina muerte, sino también de saber todo lo que el chofer de UBER me hizo, la desesperación que sentí, sin poder hacer nada para defenderme, ME DIERON UNA MUERTE QUE NO MERECIA, DOLOROSA E INDIGNANTE”, añade el texto.

La joven fue encontrada en una brecha que conecta las colonias Quinta Esmeralda y Villas del Sur, en la capital de Sonora, entre las 17:00 horas (Foto: Facebook@Justicia Karina)

Al respecto, una respuesta de Uber señala que colabora con la Fiscalía General de Justicia de Sonora para esclarecer el feminicidio de Karina. Pero la empresa precisó que no tiene datos de un viaje realizado mediante su aplicación que corresponda con los datos.

“Manifestamos nuestro profundo rechazo a este hecho violento y ofrecemos nuestras sinceras condolencias a los familiares de Karina. Después de realizar las investigaciones correspondientes podemos afirmar que, con la información disponible, no existe registro de un viaje realizado a través de la aplicación que corresponda con dichos datos”, detalló el breve comunicado.

“ME DEJO TIRADA ENTRE MALEZA Y BASURA EN UN BALDIO DE VILLAS DEL SUR, COMO SI YO NO VALIERA NADA, TODO ESTO POR UN PSICOPATA FEMINICIDA SE LE ANTOJO APODERARSE DE MI, DE MI VIDA, CREYENDOSE CON DERECHO DE DISPONER DE MI CUERPO Y DE MI VIDA!!.. NO HICE NADA PARA PROBOCARLO!! NO HICE NADA EN MI VIDA PARA MERECER ESTO!! SOLO QUERIA DIVERTIRME!! SOLO CONFIE EN UN UBER!!!!!!!!!!!!!”, finaliza la publicación en Facebook pidiendo que si los usuarios conocen de alguna pista, la hagan llegar para dar con quien asesinó y violó a Karina.

Una respuesta de Uber señala que colabora con la Fiscalía General de Justicia de Sonora para esclarecer el feminicidio de Karina (Foto: Facebook/Justicia Karina)

Durante los primeros 10 meses de 2020 se han confirmado 777 feminicidios en México, de acuerdo con los datos de la Información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre enero y octubre de este año, la federación registró 22 casos de este delito en Sonora, el 50% de ellos, en tres municipios: cuatro en Hermosillo, cuatro en Nogales y tres en San Luis Río Colorado.

