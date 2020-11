Boicot al SAT: Raquel Buenrostro reveló que despachos contables vendían citas en colusión con algunos funcionarios públicos

Raquel Buenrostro, titular del SAT (Foto: Twitter@SATMX)

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló que durante los dos meses pasados, diversos despachos contables coludidos con algunos funcionarios públicos del SAT, especialmente en Jalisco y Nuevo León, acapararon las fechas y horarios de citas a través de robots informáticos, para luego venderlos a los contribuyentes.

“El tema de saturación de citas, el fuerte, el fuerte, fue hace como dos meses. Lo que detectamos es que estaban metiendo robots que estaban por empresas, sobre todo despachos contables, y atrapaban todas las citas y luego ellos mismos eran los que los vendían, obviamente algunos de ellos estaban coludidos con funcionarios del SAT”, detalló.

Al participar este viernes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Buenrostro Sánchez detalló que se identificó a las oficinas y los despachos responsables, por lo que ya se implementaron varias medidas de seguridad.

“Se identificaron en qué administraciones tributarias eran, qué despachos eran y qué era lo que estaban utilizando. Se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots. Y muchas de las quejas ahorita que se han estado repitiendo son precisamente de los despachos que vendían las citas, porque también otra medida de seguridad que se metió es que no pudieran pedir citas, si no era el buzón del contributario”, explicó Raquel Buenrostro.

Foto: Presidencia de México.

Detalló que también se detectó que estos despachos usaban diferentes correos y correos “hechizos”, por lo que también se utilizó esa medida de seguridad para tener el control.

“Entonces, cuando se dan de alta, aparte de dar su RFC, dan un buzón, un correo y entonces lo que detectamos también es que usaban diferentes correos y correos ‘hechizos’. Entonces, esa también se metió como una medida de seguridad para tener el control. Básicamente, el robo de citas, digamos, o la venta de citas estaba sobre todo en Jalisco y en Nuevo León y ahorita se disminuyó”, dijo.

La jefa del SAT anunció que tras esta situación se decidió cambiar de call center, lo que atribuyó, también puede ser lo que está saturando las llamadas.

“Y el otro efecto más bien que se está haciendo ahorita es: se cambió un contrato del call center, y a lo mejor también puede ser por eso que está habiendo lo de las llamadas. Teníamos un despacho que era muy abusivo, nos estaba cobrando tarifas de mensajes y de muchas cosas, como si estuviéramos en los 80, cuando ya los medios electrónicos ya son muy baratos. Entonces, se terminó el contrato, no lo renovamos. Y hemos detectado que ésta, muy probablemente, esta empresa u otra, porque han estado bloqueando los números de teléfono, porque tenemos identificado un par de conmutadores, que son los que saturan las llamadas telefónicas. Entonces, estamos ahorita haciendo un proceso tecnológico para ver cómo desactivamos estos conmutadores donde estamos recibiendo las llamadas”, aseguró.

Foto: Presidencia de México.

Advirtió que todo esto es una especie de boicot debido a que se están mejorando algunos contratos.

“Es una parte como del boicot, porque estamos sacando y mejorando algunos contratos y los hemos estado bajando casi dos mil, tres mil millones de pesos. Y ahorita, eso fue hace como una semana, pero ahorita estamos trabajando también en bloquear las llamadas continuas de los mismos conmutadores”, señaló.

Por último, Raquel Buenrostro aseguró que la situación respecto a las llamadas telefónicas ya se están normalizando, por lo que los contribuyentes pueden solicitar una cita y ase a través de ese medio, o por correo electrónico.

“Ya están. Los que no tengan cita, yo les pediría que tenemos, además de los conmutadores, están los correos y hay otros medios electrónicos para que saquen cita. Y todos los temas de irregularidades que hay en los diferentes estados, también los estamos atendiendo desde oficinas centrales. Entonces, desde oficinas centrales, nos hacen la queja los contribuyentes y nos hacen las denuncias, nosotros desde oficinas centrales programamos y corregimos la programación de las citas”, concluyó.

MÁS DE ESTE TEMA:

SAT: quiénes están obligados a habilitar el buzón tributario a partir del 30 de noviembre

Investigan a ex funcionarios del SAT por millonario fraude con empresas factureras

El SAT denunció a 62 servidores públicos ante la FGR y 213 ante el OIC

Grandes contibuyentes tuvieron una participación tributaria histórica tras saldar sus deudas con el SAT