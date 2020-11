“Buena suerte en el pago de sus impuestos”: la realidad detrás de la supuesta respuesta de Best Buy a Salinas Pliego

Imagen de archivo (REUTERS/Henry Romero)

Este jueves, la empresa especializada en la venta de productos electrónicos originaria de Estados Unidos, Best Buy México, desmintió que hayan emitido un comunicado que circula en redes sociales, en el que supuestamente responden al documento firmado por Grupo Salinas publicado ayer.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Best Buy México alertó: “En redes sociales han comenzado a circular comunicados que no fueron pronunciados por Best Buy México. Nuestro comunicado y toda la información oficial respecto al cierre de tiendas en México la pueden consultar en http://bestbuy.com.mx y en nuestras redes sociales”.

Y es que desde el mismo miércoles, luego de que Grupo Salinas -propiedad del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego-, publicara en esa red social un comunicado en tono sarcástico y burlón sobre el cierre de las tiendas de la empresa estadounidense en México, comenzó a circular en redes sociales, la supuesta respuesta de Best Buy.

El comunicado apócrifo, fechado en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2020, decía: “Por medio del presente, Best Buy externa su agradecimiento a Grupo Salinas por el emotivo mensaje dirigido a nuestra organización , y como acertadamente mencionan en su misiva, el 2020 deja lecciones importantes, la más trascendente quizá para nosotros, es el valor de estar del lado de la legalidad siendo contribuyentes responsables y puntuales en la liquidación de nuestras obligaciones fiscales.

Con esto queremos externar a nombre de nuestros asociados, que les deseamos buena suerte en el pago de sus impuestos atrasados. Best Buy México”, concluye el escrito apócrifo, el cual está acompañado del logotipo de la compañía.

El supuesto comunicado de Best Buy México en donde "respondían" al documento publicado por Grupo Salinas (Imagen: captura de pantalla, Twitter @jess_jesafs80)

La mañana del miércoles, Grupo Salinas publicó un mensaje de Twitter en el que escribió: “Gracias por intentarlo, Best Buy. Acá nos haremos cargo de tus clientes. ¡Buen regreso a casa!”, señalaba el mensaje, acompañado de un emoticon de una carita sonriente con mueca de burla.

Enseguida, publicó un comunicado con el logotipo de la empresa Grupo Salinas, titulado “Gracias por tu esfuerzo, Best Buy” y señala: “Ver a una tienda cerrar sus puertas nunca es una buena noticia y hoy lamentamos verlos dejar nuestro querido México. Gracias por haberlo intentado.

El 2002 no va a dejar muchas lecciones; quizás la más importante es el valor de estar al lado de nuestra gente, de nuestros amigos, familiares, de nuestros paisanos, de nunca dejarlos solos… de no rendirnos.

No se preocupen por sus clientes, las más de 1,250 sucursales de Elektra estarán abiertas todos los días, de 9 a 9, para atenderlos y cuidarlos bien (por si un día regresan).

De parte de Grupo Salinas les deseamos muy buena suerte y esperamos verlos pronto de regreso invirtiendo y creando empleos en México. Mientras tanto, si necesitan alguna cosa antes de irse pueden pedir nuestros productos en la tienda en línea elektra.com donde siempre encontrarán las mejores ofertas”, finalizó.

La publicación generó decenas de reacciones en el que los usuarios de esa red social reprocharon las palabras de Grupo Salinas, calificándolas de burlonas y poco éticas.

Entre los comentarios destacaron el de la politóloga Denise Dresser, quien escribió en su cuenta oficial de Twitter:

“El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a una tasa de interés que los exprime como naranjas”.

Sin embargo, Salinas Pliego no pasó por alto el comentario de la periodista y le contestó en la misma red social:

“Por más que usted quiera presionarnos en Tiendas Elektra, no permitiremos que use su posición mediática para que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años, abrazo mi estimada Denisse y que dios le de salud y vida para que siga viendo cómo triunfamos en Grupo Salinas”, escribió.

Ricardo Salinas Pliego (Foto: Cuartoscuro)

Otra de las figuras con la que el empresario discutió por el tema fue el comediante Chumel Torres, a quien no le pareció la comparación que hizo Elektra con la empresa estadounidense.

“‘Chale, cerraron Best Buy… iré a Elektra en su lugar’. – Hipernadie”, escribió el influencer.

Salinas Pliego también le contestó con el siguiente mensaje:

“Tranquilo mi chumy bebé, yo solo les deseé cosas buenas y les dije que espero verlos pronto de regreso en México. ¿A usted cómo lo trata la semana?”, escribió y acompañó su mensaje con un GIF de Harry de “Una pareja de idiotas”, limpiándose las lágrimas con dólares.

Best Buy abandonó México debido a los estragos económicos que sufrió por la actual pandemia de coronavirus. Tras 13 años de haber estado en el mercado mexicano, el pasado 24 de noviembre anunciaron que cerrarían operaciones en México desde el 31 de diciembre del 2020.

