Rosario Robles decidió ser testigo colaborador por desesperación, reveló su abogado

Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) optó por ser testigo colaboradora, solicitud que realizan hoy los abogados presentarán ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá manifestar el interés y posteriormente, se recabarán las entrevistas.

Lo anterior se da después de que la exfuncionaria lleva más de un año en prisión preventiva.

Dicha opción la contempló la exfuncionaria ante la posible orden de aprehensión que tiene en su contra por delincuencia organizada y operación con recursos ilícitos, de la que aún no ha sido notificada.

El litigante Epigmenio Mendieta explicó para W Radio que dicha situación fue el punto de quiebre, “si Rosario fuera sentenciada por un delito de esa naturaleza la pena que podría alcanzar sería de 45 años […] lo cual significaría que el resto de su vida la tendría que pasar recluida”.

Añadió: “Ella ponderó la decisión porque enfrentar un proceso de estas características requiere entereza emocional, económica, el apoyo de su familia y de las personas que se supondría fueron sus compañeros de gabinete, situación con la que no ha contado, ni siquiera desde el primer día. Esa solidaridad que ha demostrado para con otros no la ha obtenido”.

El que Robles Berlanga opte por la figura de testigo colaborador, puntualizó, no se limita a realizar señalamiento en contra de otras personas sino aportar información verídica y útil, pero también sean datos que colaboren a corroborar los hechos ocurridos.

“Rosario Robles está en condiciones de proporcionar información directa de lo que participó el presidente, secretarios de estado y otros compañeros con lo que colaboró. Ella sí está en esa condición por el nivel que tenía y puede proporcionar información que le sea útil a la fiscalía”, acotó Epigmenio Mendieta, en entrevista para W Radio.

Entre los objetivos que se buscaría con dicho recurso es que la exfuncionaria pueda obtener su libertad y colaborar con la investigación.

El jurista acotó que la exfuncionaria “esperaba solidaridad de quienes la acompañaron, solidaridad de quienes le pidieron que trabajara con ellos, solidaridad de quienes apoyó en su momento, me parece que esa solidaridad no llegó y me parece que la decisión que hoy toma es resultado de esa propia desesperación”.

Desapareció 16 millones de pesos en un día, acusa la UIF

El 9 de noviembre, El Universal publicó que la UIF habría interpuesto una denuncia ante la FGR, por desvío de dinero de la Sedesol y Sedatu por parte de la ex funcionaria y sus colaboradores,

En dicha publicación se refiere que Emilio Zebadúa, habría transferido 16.8 millones de pesos a personas físicas sin ningún tipo de relación con las dependencias gubernamentales. El documento de la UIF especificará que “los recursos en dichas cuentas bancarias fueron dispuestos de manera rápida, observándose una falta de permanencia de recursos en las mismas”. Las autoridades mexicanas rastrean el dinero en España y Panamá.

