Falleció niña de dos años que fue acuchillada por su madre en Ecatepec

Falleció la niña de dos años que había sido internada en un hospital a causa de heridas punzocortantes que presuntamente le provocó su madre el pasado 20 de noviembre, en su hogar ubicado en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, colonia Texalpa, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Presuntamente la mujer atacó a su hija y posteriormente se lesionó. Al notar los ruidos, los vecinos llamaron a las autoridades.

La madre, identificada como Daniela “N”, de 17 años de edad, fue trasladada al Ministerio Público de Ecatepec en donde se desmayó y comenzó a desangrarse por las heridas auto infligidas, por lo que fue trasladada al hospital Las Américas, en donde también fue internada la bebé.

De acuerdo a las autoridades ministeriales consultadas por Milenio, la menor tuvo complicaciones a causa de un padecimiento renal y pulmonar, lo que la habría llevado a la muerte.

Asimismo, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dijo al medio que el estado de salud de la madre, y presunta agresora, es reservado ya que aún se encuentra inconsciente e intubada.

Respecto a su estado legal, señalan que aún las autoridades están esperando a ver su evolución para continuar con las investigaciones y constatar responsabilidades.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con Hoy Estado, el repentino ataque ocurrió en el cuarto de una vecindad que rentaba de Daniela “N”.

Se presume que en un arranque de furia Daniela “N” tomó un arma punzocortante y comenzó a atacar a su hija de dos años, posteriormente se provocó varias heridas con el mismo instrumento.

Una vecina de la propiedad en la que habitaba la mujer señaló:

Me encontré una señora acá arriba y me dijo que no dejaban pasar a nadie, que había pasado algo aquí en la casa y al llegar observamos que la chava (Daniela “N”) había agredido a su bebé