Ante los altos índices de inseguridad en Ecatepec, piden renuncia del alcalde Fernando Vilchis

El diputado priista Josué Valdés Huezo enfatizó que no se puede ser cómplice de los “malos” resultados del gobierno municipal en materia de seguridad pública (Foto: Cristian Hernández/Cuartoscuro)

Ecatepec se ha convertido en el municipio más peligroso de México, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. A través de una conferencia en materia de delincuencia, moderada por el diputado priista Josué Cirino Valdés, se pidió que, debido a los altos índices de inseguridad registrados, renuncie el alcalde Fernando Vilchis.

Valdés Huezo señaló la sensación de inseguridad es del 94% de la población que aborda un transporte público.

“ Ecatepec es el municipio con mayor sensación de inseguridad , es el primer lugar y esto se acentúa en el transporte público, 8 de cada 10 han visto como se comete un asalto; primer lugar en disparo de armas de fuego”, declaró, agregando que la ciudadanía ha perdido “la fe en la autoridad” municipal porque cree que la situación no mejorará.

El municipio, ubicado en la entidad federativa del Estado de México, también ocupa los primeros lugares en diversos delitos como robo en transporte, robo a casa habitación, homicidio doloso, secuestro, extorsión y feminicidio; sin embargo, aseguró Valdes Huezo, derivado de la pandemia por COVID-19, algunos de estos delitos han disminuido.

"Hago un llamado contundente a Fernando Vilchis para que replantee su política de seguridad pública en Ecatepec o que renuncie al cargo, porque una de las principales funciones de un presidente municipal es hacer todo lo necesario y lo posible por que exista seguridad en el municipio", declaró Valdés Huezo (Foto: Twitter@FerVilchisMx)

“Hago un llamado contundente a Fernando Vilchis para que replantee su política de seguridad pública en Ecatepec o que renuncie al cargo, porque una de las principales funciones de un presidente municipal es hacer todo lo necesario y lo posible por que exista seguridad en el municipio, porque la gente se sienta segura y porque en este tema está fallando”, dijo el diputado ante el escenario de “grave sensación de inseguridad, de desesperanza de la población por la omisión e impunidad de las autoridades”.

Valdés Huezo enfatizó que no se puede ser cómplice de los “malos” resultados del gobierno municipal en materia de seguridad pública. “No puede ser que ante estos malos resultados, la autoridad no de la cara, no sea transparente, y sobre todo que como ciudadanos no digamos nada y seamos omisos en este tema”, comentó.

Hacemos un llamado claro y contundente al presidente municipal para que replantee su política de seguridad publica o que renuncie al cargo

Durante la conferencia de prensa, llevada a cabo este domingo, también se afirmó que los efectos directos que ocasionan los altos índices de inseguridad se ven reflejados en la falta de empleo por el desmantelamiento de la inversión privada, lo que provoca un incremento de la economía informal y las actividades ilícitas.

Durante la conferencia de prensa, llevada a cabo este domingo, también se afirmó que los efectos directos que ocasionan los altos índices de inseguridad se ven reflejados en la falta de empleo por el desmantelamiento de la inversión privada (Foto: Cortesía/Josué Valdés)

Pedro Hugo Montero destacó que la ciudadanía del municipio, ante los prominentes niveles de impunidad de la delincuencia y la participación de elementos policiales en la comisión de diversos delitos, ha perdido la confianza en las autoridades.

Además, informó que han empezado a surgir grupos que demandan la presencia de fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, o que consideran formar “grupos armados” para hacerle frente a los criminales.

Alarmante que la gente piense en armarse, en lugar de pedir ayuda o en instalar alarmas vecinales o videocámaras o la instalación de lámparas (alumbrado público)

Por otro lado, Montero explicó que a nivel nacional las conductas antisociales están relacionadas al consumo de droga, alcohol, y la venta de narcóticos, “además de las conductas sociales familiares”.

El panorama para los siguientes 12 meses es sombrío, comentó, ya que el 86.3% de los ecatepenses piensa que la situación puede empeorar.

El transporte público es uno de los lugares más afectados por el delito en Ecatepec, pues el 94.4% de la población de esta localidad urbana se siente inseguro durante sus traslados (Foto: Artemio Guerta Baz/Cuartoscuro.com)

Cómo es vivir en Ecatepec, la ciudad más insegura de México

Ecatepec es una de las localidades urbanas más peligrosas de México, y sus habitantes son los que más inseguros se sienten de todo el país, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI señala que en Ecatepec el 94.4% la población mayor de 18 años dijo sentirse insegura en su ciudad, según la información recabada durante el mes de marzo de este año.

La cifra significa un aumento de 2.4 puntos porcentuales respecto a los últimos registros de seguridad urbana de la encuesta realizada en diciembre de 2019, la cual mostraban un 92% de percepción de la inseguridad en ese municipio

El transporte público es uno de los lugares más afectados por el delito en Ecatepec, pues el 94.4% de la población de esta localidad urbana se siente inseguro durante sus traslados.

El asaltante subió a la combi para intentar arrebatar sus pertenencias a los pasajeros (Foto: Captura de pantalla)

Recientemente circuló un video en el que los pasajeros de una combi golpean por cerca de cuatro minutos a un sujeto que intentó asaltarlos a bordo del vehículo de transporte público en el que viajaban el pasado 31 de julio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con el regreso a la normalidad, luego de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, hubo un repunte en delitos como los asaltos en el transporte público y el robo de vehículos.

Tan prominente resulta la inseguridad en Ecatepec que incluso se percibe en los bancos, pues el 84% de la población local dice no sentirse seguro en esos espacios, a pesar de la vigilancia policial constante.

Los delitos son una lamentable constante para la población de esta localidad del Estado de México es donde la mayor cantidad de gente ha presenciado robos o asaltos, y escuchado disparos cerca de su casa, de entre todas las localidades urbanas consideradas por la ENSU.

En cuanto a la percepción del desempeño gubernamental, 9 de cada 10 habitantes de Ecatepec consideraron que su gobierno local ha sido “nada efectivo” o “poco efectivo” para resolver los problemas que enfrenta su ciudad (Foto: Cortesía/Josué Valdés)

El 83.3% de la población del municipio presenció o escuchó sobre robos o asaltos en los alrededores de su vivienda, y el 73.4% ha identificado disparos frecuentes con armas de fuego cerca del lugar en el que viven.

En cuanto a la percepción del desempeño gubernamental, nueve de cada 10 habitantes de Ecatepec consideraron que su gobierno local ha sido “nada efectivo” o “poco efectivo” para resolver los problemas que enfrenta su ciudad.

Sólo el 8.3% de la población mayor de 18 años en Ecatepec consideró que el gobierno de su ciudad fue “efectivo” para resolver los problemas que enfrenta su núcleo urbano; la peor percepción de efectividad gubernamental en todo el país.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Conmoción en Ecatepec: mató a una joven porque se negó a ser su novia, luego le disparó a toda su familia

Ecatepec: balacera provoca despliegue de la Guardia Nacional

Cuáles son las 8 alcaldías que concentran la mayor parte de los delitos en CDMX

Detuvieron a El Gordo Motas, líder de Los Sapos, banda criminal en Ecatepec