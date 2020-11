Caso Rosario Robles: el PRI se deslindó de cualquier hecho ilícito que involucre a ex funcionarios

Ante los recientes señalamientos del abogado de Rosario Robles, sobre el presunto desvío de recursos públicos por parte de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto para financiar las campañas electorales del PRI en 2012 y 2018, el partido político se deslindó de “cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos”.

A través de un comunicado publicado la noche de este martes en Twitter, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (CEN del PRI) rechazó las acusaciones hechas por la defensa de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Detallaron que no existe registro alguno en los comicios de 2012, 2015 y 2018 acerca del ingreso a este partido de recursos ilegales. Incluso, señalaron que su actuar es fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y demás autoridades electorales.

En específico, destacaron que la campaña presidencial de José Antonio Meade en el 2018 “del cual quedó constancia en los informes que son de dominio público, sin existir señalamiento alguno, y fue reconocida como la campaña con mayor transparencia de los candidatos presidenciales ”.

Añadieron que el pasado 10 de marzo de 2020, el PRI fue reconocido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) como el partido más transparente sobre el origen, así como el manejo de sus recursos, al obtener una calificación de 100 puntos porcentuales del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.

Por ello, manifestaron su disposición a cualquier investigación que ayude al esclarecimiento de las averiguaciones que necesite realizar la Fiscalía General de la República (FGR) sobre este o cualquier otro tema.

Este pronunciamiento se suma a la respuesta que emitió horas antes Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, sobre su supuesta participación en la Estafa Maestra.

A través de una carta con cinco puntos difundida en su cuenta de Twitter, indicó que los señalamientos del abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, es una muestra de desesperación por recuperar su libertad, aunque sea con mentiras.

Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal (…) la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir la verdad

Además, señaló que la estrategia presentada por Robles Berlanga y su equipo defensor es “errada e inmoral” y que, en nada, contribuye en la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, también mencionó estar listo para atender el llamado de la autoridad competente y “contribuir así al esclarecimiento de la verdad”.

Por su parte, Rosario Robles Berlanga, presa por su presunta participación en desvíos del erario público para campañas electorales, confirmó esta noche en su cuenta de Twitter que colaborará con la FGR a para aportar información de otros funcionarios implicados en el caso que la mantiene recluida desde hace más de un año.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad