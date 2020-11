“Mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones”: con una nota, abandonaron a un perro en un parque de la CDMX

Max estaba asustado, gruñía y tenía el rabo entre las piernas (Foto: Twitter @MascotasCoyoacán)

La historia de un perro llamado Max conmovió en las últimas horas a los usuarios de redes sociales.

El can apareció el domingo 22 de noviembre en un parque del sur de la Ciudad de México. Su dueño lo ató con una cadena a una banca, y dejó una carta en la que explicaba por qué motivo lo había abandonado.

“Por favor te pido que adoptes a este perrito y lo cuides muy bien. El dejar aquí a mi perrito me duele mucho pero tomé la decisión porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones”, comenzaba el mensaje. “Así que si lees esto y te tienta el corazón, por favor adóptalo y cuida muy bien de él. Y si no, por favor, deja la nota en su lugar para que otros lo lean y lo adopten. Gracias”.

Tras difundirse el caso en redes sociales, la asociación Mascotas Coyoacán acudió a rescatar a Max. El perro estaba muy asustado, gruñía, y no dejaba que los voluntarios de la organización se acercaran demasiado. Pero ellos, poco a poco, fueron ganándose su confianza, y finalmente lograron desatar la cadena y le colocaron la correa.

“Recibimos el reporte de este perrito, abandonado en una banca en un camellón, con una nota que pedía que lo adoptaran ya que sufre maltrato. Fuimos cuanto antes a resguardarlo; estaba muy asustado y hubo que acercarse con cuidado para poder llevárselo. Estaba gruñendo y con la cola entre las patas. Al final lo pude capturar y vamos rumbo al carro”, escribió Mascotas Coyoacán en Twitter.

Con la ayuda de un guante anti mordida, lo acariciaron suavemente. Horas después, en la noche del domingo, Max ya estaba tranquilo y dejaba que lo tocaran. Desde la asociación explicaron que se trata de un “cachorro” y que están buscando un hogar definitivo para él.

Por la caligrafía, los usuarios apuntaron que la persona que dejó a Max en el parque pudo ser un niño o un adolescente (Foto: Twitter @mascotasdifunde)

Horas después del rescate, Max ya se dejaba acariciar (Foto: Twitter @MascotasCoyoacán)

En Twitter, muchos usuarios lamentaron la historia de maltrato de Max, y defendieron que por la caligrafía de la carta, la persona que lo abandonó debía ser un niño o un adolescente. Sin embargo, por el momento se desconoce la identidad y la edad del dueño.

“Impotencia que ha de haber sentido el/la menor (supongo por la letra) al ver que sus familiares lo maltrataban. Increíble que no respetamos al mundo en el que vivimos, si no lo cuidamos va a desaparecer”, apuntó el usuario Fernando de Dios @FerDeDios.

“Me parte el corazón, gente insensible e inhumana. No imagino la tristeza del niño/niña, adolescente o quien haya sido, dejar a su amado peludo. Gracias por resguardarlo”, escribió la usuaria Mariela González @Mariela67gamel.

“Que se haga viral, así ese niño se entera que ayudaron a su perrito y pueda vivir en paz aunque sea sabiendo que su perrito está bien... y nunca sean esa clase de padres”, comentó Eve Ibars @EveIbars.

A través de la red social, decenas de usuarios se interesaron por adoptar a Max, que ahora se llama Boston. Los interesados pueden enviar un mensaje directo a la cuenta de Twitter de @MascotaCoyoacan.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Todos aquí lo cuidan mucho”: la Secretaría de Marina adoptó al perrito rescatado en Tabasco y lanzó convocatoria para ponerle nombre

Los perros sonríen y algunos “hasta exageran”, asegura experto de la UNAM

“Tal vez no cambie el mundo pero sí el de este animal”: gasolinera de Coahuila da comida y agua a perros sin hogar

El emotivo momento en el que rescatan a un perro Husky de un incendio en la Ciudad de México