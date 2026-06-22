Víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en la Ciudad de México

Familiares de personas desaparecidas acudieron hoy a una reunión acordada con la Secretaría de Gobernación. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Crédito: especial)

La reunión que la Secretaría de Gobernación había programado para este lunes 22 de junio con familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas concluyó sin la presencia de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien debía encabezar el encuentro de seguimiento acordado semanas atrás con las víctimas.

Integrantes del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y familiares de personas desaparecidas viajaron a la Ciudad de México para participar en la mesa de trabajo, cuyo objetivo era revisar avances en las investigaciones, las acciones de búsqueda y el cumplimiento de compromisos asumidos por distintas dependencias federales.

PUBLICIDAD

La ausencia del funcionario generó inconformidad entre los asistentes, quienes acudieron al encuentro luego de que la propia Secretaría de Gobernación confirmara formalmente la realización de la reunión para este lunes 22 de junio.

De acuerdo con documentos emitidos por la dependencia, la mesa de trabajo formaba parte de los acuerdos alcanzados durante una reunión realizada el pasado 26 de mayo en el Salón Emiliano Zapata de Gobernación. En ese encuentro participaron representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Unidad de Gobierno y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

PUBLICIDAD

Según la convocatoria, la sesión de este lunes tenía como propósito dar continuidad al seguimiento institucional de casos relacionados con desapariciones y homicidios ocurridos en Tamaulipas, además de atender planteamientos de víctimas directas e indirectas reconocidas dentro de la Recomendación 36VG/2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Familiares de desaparecidos en Tamaulipas en 2018 acudieron hoy a una reunión pactada con la Segob. Denunciaron que no se les atendió. (Crédito: especial)

Las familias esperaban recibir información sobre la localización de personas desaparecidas, avances ministeriales, medidas de reparación integral del daño y acompañamiento jurídico, temas que habían sido incluidos en la agenda acordada con las autoridades federales.

PUBLICIDAD

Ocho años sin responsables procesados

Previo a la reunión, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo había advertido que varios de los casos continúan sin avances sustanciales pese al tiempo transcurrido.

La organización señaló que, a ocho años de diversos hechos ocurridos en 2018, no existe ningún responsable vinculado a proceso por varios de los homicidios y desapariciones documentados en Tamaulipas. Asimismo, denunció que la Fiscalía General de la República se ha negado a judicializar al menos dos carpetas de investigación que, según el Comité, cuentan con elementos suficientes para ser llevadas ante un juez.

PUBLICIDAD

Otro de los reclamos expuestos por las víctimas es la suspensión de búsquedas de campo durante los últimos dos años en entidades como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así como la falta de acceso a información actualizada sobre los expedientes.

El Comité también ha cuestionado el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al señalar que, seis años después de emitida la recomendación de la CNDH, persisten incumplimientos en materia de atención integral y acompañamiento institucional.

PUBLICIDAD

Casos que siguen sin resolverse

Entre las personas cuya localización exigen las familias se encuentran Julio César Viramontes Arredondo, José Daniel Trejo García, José Luis Bautista Carrillo y Martín Rico García, además de otros casos registrados desde 2018 que continúan sin esclarecerse.

Las víctimas sostienen que la falta de resultados ha sido acompañada por obstáculos institucionales que dificultan el acceso a la justicia y el seguimiento de las investigaciones.

PUBLICIDAD

La reunión fallida también ocurre semanas después de que familiares de desaparecidos viajaran a la capital del país para solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. En aquella ocasión denunciaron presuntas omisiones de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de otras instancias involucradas en la atención de los casos.

Asimismo, manifestaron su inconformidad por la absolución de siete elementos de la Secretaría de Marina acusados por la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo, una resolución judicial que motivó cuestionamientos públicos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

PUBLICIDAD

Para las familias, la principal exigencia sigue siendo la misma: obtener información sobre el paradero de sus seres queridos, reactivar las búsquedas y garantizar que las investigaciones avancen. Este lunes, sin embargo, la ausencia de Arturo Medina Padilla en una reunión previamente pactada volvió a profundizar el malestar de quienes llevan años reclamando respuestas de las autoridades.