Dinamarca y el sistema de salud en México: la verdad detrás del video con el que Felipe Calderón se burló de López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue criticado por sus detractores en el transcurso del lunes 23 de noviembre, pues a través de redes sociales se dedicaron a recordar la vez que estimó que para el primero de diciembre de este año, el sistema de salud de México sería equiparable al de Dinamarca.

Tanto fue así que en Twitter se colocó como tendencia la etiqueta de Dinamarca , pues los usuarios se encargaron de recordar que ese país fue el comparativo de López Obrador al que se anhela llegar con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Una de las voces que recordó el compromiso de la 4T fue el ex presidente Felipe Calderón, quien se burló al publicar un video en donde AMLO declaró ese compromiso y escribió “¡falta poco!” al respecto.

Como suele ocurrir en las críticas contra el jefe del ejecutivo federal, se trata de una fracción de la conferencia matutina en la que se presenta la agenda política de la administración gubernamental. No obstante, al revisar el contenido del discurso se debe de puntualizar tanto la cita textual como el contexto en el que se dijo y las acciones que implementó el gobierno para alcanzar la meta.

El pasado jueves 16 de enero, el político tabasqueño dijo durante la conferencia matutina que “El 1º de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido” .

Inmediatamente, refirió que esto es un acto para retirar la influencia de la política del sistema de salud y reconoció el papel que han jugado los trabajadores del sector en beneficio de las y los mexicanos. Para increpar las malas prácticas, AMLO retomó el tema de los delegados del IMSS e ISSSTE.

“¿Quiénes eran los delegados del Issste? No ganaban una elección o no salían como candidatos, un político delegado del Issste, un político delegado del Seguro Social. ¿Saben qué se está haciendo ahora en el Seguro Social? A ver explícalo, por favor, nada más para mostrar la diferencia. Le iba mal a un político, mal entre comillas, porque a esos no les iba mal nunca, pero ¿qué quieren?, ¿cuáles eran los cargos o de los cargos más demandados? Delegado del Issste. ¿Quiénes eran los directores del Issste con excepciones honrosas?, ¿quiénes fueron directores del Issste? A ver ¿cómo está ahora lo de los delegados del Seguro?”, infirió al explicar cómo la burocracia perjudicaba en el servicio de salud.

Cabe destacar que esta declaración ocurrió antes de que el virus del COVID-19 llegará a México, lo cual desencadenó una crisis sanitaria que no se vivía desde 1919 con la llegada de la gripe española, la cual causó miles de muertes en territorio nacional, tal y como se ha experimentado con la nueva cepa de coronavirus.

Aunado a esto, se deben de estudiar las estructuras del servicio en relación a la población para obtener una equivalencia de calidad en el sector salud. Por ejemplo, en Dinamarca hay una población de 5,806,000 habitantes, lo cual es mucho menor a la población de México, que se estima en 126,200,000 habitantes. Tampoco es equiparable con la capital nacional, pues esta cuenta con una población de 8,855,000.

Al inicio de la administración lopezobradorista, a nivel nacional, se contaba con 2.1 médicos por cada 1000 habitantes, mientras que en Dinamarca la equivalencia por cada millar de habitantes es de 4.4.

Al considerar estos dos esquemas, también se tiene que relativizar las políticas instauradas por la 4T en materia de salud. Por ejemplo, el pasado jueves 5 de noviembre, durante la conferencia vespertina que brinda a la opinión pública el avance del COVID-19, Alejandro Svarch, titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, dijo que el gobierno mexicano hará una inversión de 2,568 millones de pesos para aumentar el número de médicos especialistas en la república.

Esto con la finalidad de aumentar la cantidad y calidad de los prestadores de servicios de la salud para todos los habitantes de México. Para determinar esta iniciativa, desde mayo se establecieron mesas de trabajo donde se presentaron los principales problemas para lograr una atención de calidad y efectiva en los hospitales mexicanos, en donde encontraron un número muy bajo en la cantidad de médicos especialistas por millar de habitantes, pues sólo se cuenta con 0.9 médicos especialistas por cada 1,000 habitantes, lo cual es mucho menor a los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que promedian, en este mismo esquema, 3.5.

Con la destinación de estos recursos, se pasaría de 13,581 médicos especialistas a 27,559 para el 2030, aumentando hasta 1.5 médicos especialistas por cada mil habitantes.

Si se compara este proyecto con los datos del 2019, se aprecia un otorgamiento de 9,499 plazas nuevas de becas para médicos tan solo en el 2020, pues se pasa de tener 9,480 a 18,929. Por instituciones médicas mexicanas, se manifestaría un aumento de plazas del 1,129% para el ISSSTE, 244% para Petróleos de México (Pemex), 100% para las Fuerzas Armadas, 83% para los hospitales de la SSa, 45% para el IMSS y del 156% para el rubro de otros.

A pesar de este tipo de políticas puestas en marcha, no se pudo detener las críticas de los detractores del gobierno de AMLO en redes sociales; sin embargo, se otorgarán 1,600 becas para que los médicos mexicanos puedan especializarse en países como Argentina, Australia, Canadá, Cuba o Estados Unidos.

