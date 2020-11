Crimen en México: después de disminuir por primera vez en cinco años, los homicidios volvieron a incrementar

Solamente hace dos meses, el presidente López Obrador, expuso las cifras que el INEGI dio a conocer, las cuales muestran que hubo una disminución de los homicidios en el país durante el 2019 (Foto: REUTERS/Luis Cortés)

El pasado viernes, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Ricardo Mejía, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), presentó el informe de incidencia delictiva con corte del 31 de octubre de 2020. La conclusión general fue una reducción en los delitos del fuero federal, excepto por el delito de delincuencia organizada.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y encargado del despacho titular de la SSPC, reconoció que octubre vio un incremento de 211 víctimas de homicidio a nivel nacional con respecto a septiembre. Y, al observar las cifras del 2020, queda claro que febrero y septiembre fueron anomalías en la tendencia de este delito ya que fueron los únicos meses por debajo del promedio de 2,918 homicidios mensuales.

Sin embargo, solamente hace dos meses, el pasado jueves 24 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso las cifras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer, las cuales muestran que hubo una disminución de los homicidios en el país durante el 2019.

“Y en cuanto a lo que mencionas de homicidios, sí, vamos avanzando en general, vamos logrando, a pesar de la complejidad del problema, de la inseguridad y de la violencia, se ha ido avanzando bastante. Yo en el último informe hablé de que sólo en el caso de homicidio y de otro delito teníamos incrementos, en casi todos los delitos ha habido disminución”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que se va avanzando a pesar de la complejidad del problema que dejaron los narcogobiernos, pero “ya está pintada la raya” entre gobierno y el crimen organizado (Foto: REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo)

López Obrador aseguró que se va avanzando a pesar de la complejidad del problema que dejaron los narcogobiernos, pero “ya está pintada la raya” entre gobierno y el crimen organizado, aludiendo al que fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusa en Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por su parte, Mejía acotó que 52% de los 29,182 homicidios acumulados en 2020 están concentrados en seis entidades del país: Guanajuato con 3,821, Baja California con 2,398, el Estado de México con 2,384, Chihuahua con 2,357, Jalisco con 2,181, y Michoacán con 2,011. Destacan además los casos de Tijuana, en Baja California, y Ciudad Juárez, en Chihuahua, que han acumulado 1,513 y 1,233 homicidios, respectivamente.

Sin embargo, son 11 entidades las que están arriba del promedio de 22.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Guerrero, Quintana Roo, y Jalisco son, entonces, los estados más peligrosos del país. En este rubro destaca el caso de San Luis Potosí, que ha tenido un incremento del 52% en la tasa de homicidios por 100 mil habitantes con respecto de octubre 2019.

“Les decía, un cambio en la estrategia, ya no hay contubernio. ¿Qué esperanzas había de que se mejorara en materia de seguridad si llegó a haber, si no un narco-Estado, un narcogobierno? Esto no les gusta a nuestros adversarios, pero es la realidad, ni modo que yo acusé a García Luna en Estados Unidos (...)

Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Guerrero, Quintana Roo, y Jalisco son los estados más peligrosos del país (Foto: REUTERS/Luis Cortés)

“Por eso es distinto, no hay contubernio, está pintada la raya. Una cosa es la delincuencia, otra cosa es la autoridad. La coordinación que tenemos todos los días”, señaló López Obrador en septiembre.

En 2019 se cometieron 36,476 homicidios en el país y, por primera vez en los últimos cinco años, se había presentado una disminución anual de las muertes violentas al registrarse 209 asesinatos menos que en el año anterior, de acuerdo con datos preliminares del INEGI.

En agosto se registraron un total de 2,973 muertes por homicidio doloso, mientras que en el mismo mes de 2019 la cifra fue de 2,953, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con estas cifras, se registraron unos 95 homicidios dolosos diarios durante agosto.

Al comparar el número de homicidios dolosos de agosto respecto al mes previo, la cifra disminuyó 0.46%, pues en julio se reportaron 2,987 muertes por este delito. En julio pasado, durante el informe mensual sobre Seguridad Pública, el secretario Alfonso Durazo informó que en el rubro de homicidio doloso se marcó un -0.8% en la tendencia histórica.

Con respecto a octubre de 2019, el país tuvo un incremento de 0.5% en la tasa de mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes, que coincide con el estancamiento en las cifras de homicidios (Foto: EFE/David Guzmán)

En el caso del feminicidio, las cifras también revelan una variación mínima. Por una parte, Mejía presumió una reducción en el número de víctimas de octubre, pero la reducción fue de tres mujeres menos. En octubre, México registró 76 mujeres asesinadas por razón de su género. La cifra está en línea con el promedio anual de 80 víctimas.

Con respecto a octubre de 2019, el país tuvo un incremento de 0.5% en la tasa de mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes, que coincide con el estancamiento en las cifras de homicidios.

A nivel de entidades, destacan el caso del Estado de México y el de Colima. El primero, porque en el 2020 ha acumulado 119 víctimas de feminicidio. El titular de la SSPC trató de suavizar la cifra con un recordatorio de que el Estado de México es la entidad federativa más poblada. Pero en la tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, la entidad sigue estando arriba del promedio nacional de 1.23 con 1.34 feminicidios. En este rubro es en el que destacó Colima.

El estado del Pacífico registró 3.55 feminicidios por cada 100 mil habitantes: la tasa más alta del país, que representa un incremento del 97% anual. Otros estados que se han vuelto más peligrosos para las mujeres son Nayarit, que registró un aumento de 171% en esta estadística, Yucatán, con 97.7%, y Baja California Sur, con 95.8 por ciento.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Becas Benito Juárez darán “aguinaldo” a estudiantes

“Se tomó la mala decisión de dejar de crear trenes de pasajeros”: AMLO anunció que se construirán 2.000 km de vías para trenes modernos

Boda masiva en Cancún: sin cubrebocas ni sana distancia, famosos como Irina Baeva, Gabriel Soto y Roberto Palazuelos asistieron al evento

Cienfuegos por un narco de alto nivel: el intercambio entre México y EEUU que permitió la liberación del general