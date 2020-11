“No puedo quedarme callado”: Osorio Chong negó tener relación con la “Estafa Maestra” como se dijo en el diario Reforma

Osorio Chong señala que nunca ha estado relacionado con el dinero de la Estafa Maestra (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, negó las acusaciones publicadas en su contra en el diario Reforma, en donde señalan que con dinero de la Estafa Maestra habría pagado parte de su promoción presidencial de camino a las elecciones del 2018.

Esto luego de que en la portada del 20 de noviembre, el diario señaló que en la declaración de Emilio Zebadúa ante la Fiscalía General de Justicia (FGR), el legislador se benefició de la bolsa de casi 702 millones de pesos obtenidos por fraude.

“El periódico Reforma publica una primera plana sin preguntar a los involucrados, sin mayor investigación, y basados únicamente en dichos y calumnias de una persona (Emilio Zebadúa) que, como en este caso, trata de librar la acción de la justicia implicando sin pruebas y sin fundamentos a otros”, dijo Osorio Chong en una carta que hizo pública en sus redes sociales.

Lo anterior, haciendo referencia a la exposición ministerial de Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, ante las autoridades, en su estrategia de obtener perdón legal.

Rosario Robles y Emilio Zebadúa han sido piezas claves en el caso de la Estafa Maestra (Foto: Cuartoscuro)

Según el ex funcionario, los recursos públicos desviados eran usados principalmente en “campañas de promoción de la figura del presidente Enrique Peña Nieto, de la figura de la secretaria Rosario Robles y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura presidencial de 2018; y para contar con recursos para la propaganda y movilizaciones en elecciones estatales, principalmente la del Estado de México en 2017”, dijo en su declaración, según Animal Político.

La declaración que fue retomada por Reforma en su portada, añadió que para el desvío de recursos, firmaron convenios con el Sistema de Comunicación Social de Quintana Roo y con la Televisora de Hermosillo.

Además, retomaron que en el testimonio Zebadúa dijo que el dinero fue entregado a empresas subcontratadas por el publicista Juan Carlos Limón, director de consultoría y estrategia política ByPower, quien fuera encargado de llevar las campañas de Peña Nieto, Rosario Robles y Osorio Chong.

“Nunca he tenido nada que ver ni estoy involucrado en los temas a los que se hace mención en la nota, ni de forma directa ni por interpósita persona. Las imputaciones son absolutamente falsas. No hay ni habrá prueba alguna, por la sencilla razón de que las mentiras no se pueden probar”, aseveró Chong.

Carta del legislador al diario Reforma (Foto: Osorio Chong)

“Advierto que nunca hice precampaña o campaña alguna y mucho menos con recursos públicos. Solamente me dediqué a cumplir con mi función como Secretario de Gobernación”, repuntó.

Cabe recordar que el reglamento interno de Sedatu señala que la responsabilidad del manejo y salida del presupuesto de la dependencia estaba a cargo de la Oficialía Mayor, es decir, del área que Zebadúa encabezaba.

Mientras tanto el ex funcionario seguirá proporcionando información a las autoridades para aprovechar el “criterio de oportunidad”, en donde se convierte en testigo colaborativo a cambio de inmunidad legal.

El pasado 15 de noviembre se dio a conocer que la FGR había librado 11 órdenes de captura derivado de la investigación relacionada a la “Estafa Maestra”, aunque de ellos, solo hay dos detenidos.

Las órdenes giradas por la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero señalan los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. De entre las personas a las que van dirigidas, sobresalen la ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones estatales de Sedesol y que ahora se encuentra prófugo; Luis Antonio “N”, presunto accionista de una de las empresas que recibió los recursos; y María de la Luz “N”, ex directora general adjunta de Integración de Padrones de la misma secretaría.

