López Obrador rechazó cambios en su estrategia tras superar los 100,000 muertos por COVID-19: “Lo que se ha hecho ha dado resultados”

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, negó hacer algún ajuste a su estrategia de salud para enfrentar la pandemia del COVID-19, a pesar de que México llegó este jueves a los 100,104 fallecimientos oficiales por esta enfermedad.

En su tradicional conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que lo que se ha hecho hasta el momento en la materia ha dado buenos resultados, contrario a lo que dicen sus adversarios.

“Es que lo que se ha es lo que consideramos ha dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido y los conservadores desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparme. No toman en cuenta que nos heredaron un sistema de salud destruido y en muy poco tiempo creamos una infraestructura de salud para los enfermos y tomamos medidas acertadas cuando se llamó a al gente a que se cuidara en sus domicilios y que no nos pasó como en otros países donde no habían camas, no había ventiladores, estaba la gente esperando en la calle a ser atendida”, señaló.

Insistió que México ha sabido controlar la pandemia en su momento más difícil.

“(...) Se supo disminuir el número de contagio par que nos diera tiempo de conseguir médicos, camas, ventiladores (...) heredamos un fruto podrido”, dijo.

A pesar de que México es uno de los países a nivel mundial con el mayor número de fallecidos a causa del COVID-19, López Obrador aseguró que no es así y que nuestro país mantiene un número bajo de muertes en proporción a su población.

