Aunque SSa reportó más de 100,000 muertos por COVID-19, la cifra real podría superar los 260,000: esta es la razón

Este 19 de noviembre se registraron 100,104 muertes por COVID-19 en México (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Este día la Secretaría de Salud (SSa), informó que hasta este 14 de noviembre se han contabilizado 100,104 defunciones, sin embargo, se estima que la cifra real sea mayor a los 260,000.

De acuerdo con Animal Político hay cerca de 160,000 decesos de los que aún “no se conocen las causas”. En algunos casos corresponde a pacientes que perecieron en sus casas ya que no alcanzaron a llegar al hospital, no fueron por desconfianza o porque no encontraron una cama disponible.

El medio apunta que dichos casos son llamados “exceso de mortalidad” y sirven para dimensionar el impacto de la pandemia, basándose en datos oficiales.

Esto ocurre cuando en un país o región ocurre un suceso extraordinario como una guerra o enfermedad letal contagiosa, como la causada por el virus SARS-CoV-2. Por ello, la cifra de “exceso de mortalidad” puede verse al comparar el promedio de muertes anuales con el excedente.

El “exceso de mortalidad” serviría para dimensionar el impacto de la pandemia (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

De tal modo, por cada deceso oficial por COVID-19, habría 2.6 no contabilizados. Según el medio, dicha proporción se ha mantenido mensualmente, aún cuando los registros por entidad hayan presentado decesos distintos.

Así se explicaría que el número de decesos es más del doble contabilizado actualmente. Al mantenerse el factor de 2.6 muertos por cada registrado oficialmente, la cifra sería superior a los 260,000 fallecidos.

No obstante, en la página de la SSa dedicada al coronavirus, señala que el exceso de mortalidad contabilizada hasta la semana 41 (actualmente estamos en la semana 45) de la pandemia es de 203,231.

En el caso particular de la Ciudad de México, los datos oficiales apuntan que hasta el 15 de octubre había 1,654 muertes en exceso, es decir, en la primera quincena de ese mes hubo en promedio 111 decesos diarios correspondientes a ese rubro.

El exceso de mortalidad contabilizado solo llega hasta la semana 41 (Foto: EFE/Miguel Sierra)

“En el periodo entre el 1 y 15 de octubre, se contabilizaron un total de 4,007 de actas de defunción de residentes de la Ciudad de México. Durante este periodo, se presentó un exceso de mortalidad de 1,654 defunciones adicionales a las esperadas a partir del cálculo de años anteriores”, señaló el informe del Gobierno local.

En tanto, la SSa, señaló en su informe de este 19 de noviembre que de las 100,104 decesos totales que registraron de COVID-19: hay 96,216 defunciones confirmadas a SARS-CoV-2 por laboratorio; y que muertes por asociación o dictaminación clínica-epidemiológica fueron 3,888.

Además, la dependencia solo estima 15,483 defunciones sospechosas de coronavirus que incluyen las pendientes por laboratorio (2,694) y las que están en proceso de asociación, dictaminación clínica – epidemiológica (12,789) en SISVER. Dicha cifra es inferior ya que no contabiliza el exceso de mortalidad.

La dependencia solo estima 15,483 defunciones sospechosas (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Asimismo, señala que la distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 64% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

Cabe recordar que recientemente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llamó a no politizar la pandemia y lamentó que los medios de comunicación estén enfocados en la “perspectiva amarillista”.

“La epidemia es terrible en sí misma, no hay que agregarle dramatismo. Poner en primeras planas estadísticas pues me parece que no ayuda demasiado”, apuntó el especialista en epidemiología.

