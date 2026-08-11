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VANS Warped Tour México: Simple Plan, Destroy Boys, Escape the Fate y más en el cartel completo

Este formato llega por primera vez al país y gran parte de la lista no se había dado a conocer antes

Multitud en concierto nocturno. Marco ilustrado con logo Vans Warped, patineta, coche con esqueletos, calaveras, guitarras y fecha 12-13 Septiembre 2026.
Los asistentes compraron su boleto a ciegas en etapas de menor costo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El VANS Warped Tour México prepara su arribo a la Ciudad de México con una propuesta que reúne a más de 90 bandas en dos días de música y cultura alternativa.

Parte de la esencia de este festival es que las personas compraron sus boletos a ciegas, este formato ya ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos y el cartel se mantiene como una sorpresa los nombres de los artistas.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario de este encuentro, que destaca por su diversidad de géneros y la dinámica sorpresa de horarios, fiel al formato clásico del festival.

Durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, asistentes podrán sumergirse en una experiencia que incluye presentaciones en vivo, actividades de skate y participación de colectivos independientes.

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El espíritu de descubrimiento y comunidad que caracteriza al Vans Warped Tour se hará presente en cada rincón del evento.

La preventa Banamex comienza el 13 de agosto a las 14:00, mientras que la venta general estará disponible al día siguiente en taquillas y Ticketmaster. El festival invita a elegir el día de preferencia, con carteles diferenciados y grandes nombres de la escena internacional y local.

Artistas por día en el Vans Warped Tour México

Sábado 12 de septiembre

  • 2 Minutos
  • 30h!3
  • Allison
  • Anberlin
  • Atreyu
  • Big Ass Truck I.E.
  • Blnko
  • Bowling For Soup
  • Cardiel
  • Chiodos
  • Destroy Boys
  • Don Tetto
  • Dropkick Murphys
  • Finch
  • Girlfriends
  • Glassjaw
  • Goldfinger
  • Here Comes The Kraken
  • Insite
  • Joyce Manor
  • Jutes
  • Kevis & Makyy
  • Less Than Jake
  • Letlive.
  • Mayday Parade
  • Mod Sun
  • Muérete Tú
  • Of Mice & Men
  • Omega
  • Papa Roach
  • Pedro y el Lobo
  • Perra Brava
  • Raue
  • Rise Against
  • San Venus
  • Saosin
  • Say Ocean
  • Segundos Auxilios
  • Sleep Theory
  • Spanish Love Songs
  • Story Of The Year
  • Taking Back Sunday
  • The All-American Rejects
  • The Aquabats!
  • The Ataris
  • The Devil Wears Prada
  • The Home Team
  • We Came As Romans
  • Winona Fighter
  • Yellowcard

Domingo 13 de septiembre

  • 13 Anclas
  • Agnostic Front
  • Alexisonfire
  • Alkaline Trio
  • All Time Low
  • Angel Du$t
  • Bad Cop Bad Cop
  • Basement
  • Black Veil Brides
  • Bloody Benders
  • Breathe Carolina
  • Citizen
  • DeathbyRomy
  • Delux
  • División Minúscula
  • Elli Noise
  • Emery
  • Escape The Fate
  • Fiddlehead
  • Flores y Fuego
  • Four Year Strong
  • Hawthorne Heights
  • Jimmy Eat World
  • Lølø
  • Los Blenders
  • Magnolia Park
  • Microwave
  • Moorelo
  • Motion City Soundtrack
  • Movements
  • Mxpx
  • New Found Glory
  • Origami Angel
  • Pennywise
  • Sace6
  • Save Ferris
  • Set Your Goals
  • Sgt. Papers
  • Simple Plan
  • State Champs
  • The Casualties
  • The Maine
  • The Starting Line
  • The Story So Far
  • The Wrecks
  • Thermo
  • Thrice
  • Tungas
  • Underoath
  • Yuno

Qué esperar del festival y cómo participar

El Vans Warped Tour México destaca por su formato único, donde los horarios y escenarios se descubren al ingresar al recinto gracias a su característica pizarra gigante.

(Ocesa)
(Ocesa)

La experiencia va más allá de la música, impulsando la participación activa en el entorno alternativo y el acercamiento a nuevas propuestas.

La venta de boletos inicia el 13 de agosto para tarjetahabientes Banamex y el 14 de agosto para el público general.

El festival promete consolidarse como un referente de la cultura alternativa y la diversidad musical en la Ciudad de México.

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