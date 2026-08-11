VANS Warped Tour México: Simple Plan, Destroy Boys, Escape the Fate y más en el cartel completo

Los asistentes compraron su boleto a ciegas en etapas de menor costo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El VANS Warped Tour México prepara su arribo a la Ciudad de México con una propuesta que reúne a más de 90 bandas en dos días de música y cultura alternativa.

Parte de la esencia de este festival es que las personas compraron sus boletos a ciegas, este formato ya ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos y el cartel se mantiene como una sorpresa los nombres de los artistas.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario de este encuentro, que destaca por su diversidad de géneros y la dinámica sorpresa de horarios, fiel al formato clásico del festival.

Durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, asistentes podrán sumergirse en una experiencia que incluye presentaciones en vivo, actividades de skate y participación de colectivos independientes.

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El espíritu de descubrimiento y comunidad que caracteriza al Vans Warped Tour se hará presente en cada rincón del evento.

La preventa Banamex comienza el 13 de agosto a las 14:00, mientras que la venta general estará disponible al día siguiente en taquillas y Ticketmaster. El festival invita a elegir el día de preferencia, con carteles diferenciados y grandes nombres de la escena internacional y local.

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Artistas por día en el Vans Warped Tour México

Sábado 12 de septiembre

2 Minutos

30h!3

Allison

Anberlin

Atreyu

Big Ass Truck I.E.

Blnko

Bowling For Soup

Cardiel

Chiodos

Destroy Boys

Don Tetto

Dropkick Murphys

Finch

Girlfriends

Glassjaw

Goldfinger

Here Comes The Kraken

Insite

Joyce Manor

Jutes

Kevis & Makyy

Less Than Jake

Letlive.

Mayday Parade

Mod Sun

Muérete Tú

Of Mice & Men

Omega

Papa Roach

Pedro y el Lobo

Perra Brava

Raue

Rise Against

San Venus

Saosin

Say Ocean

Segundos Auxilios

Sleep Theory

Spanish Love Songs

Story Of The Year

Taking Back Sunday

The All-American Rejects

The Aquabats!

The Ataris

The Devil Wears Prada

The Home Team

We Came As Romans

Winona Fighter

Yellowcard

Domingo 13 de septiembre

13 Anclas

Agnostic Front

Alexisonfire

Alkaline Trio

All Time Low

Angel Du$t

Bad Cop Bad Cop

Basement

Black Veil Brides

Bloody Benders

Breathe Carolina

Citizen

DeathbyRomy

Delux

División Minúscula

Elli Noise

Emery

Escape The Fate

Fiddlehead

Flores y Fuego

Four Year Strong

Hawthorne Heights

Jimmy Eat World

Lølø

Los Blenders

Magnolia Park

Microwave

Moorelo

Motion City Soundtrack

Movements

Mxpx

New Found Glory

Origami Angel

Pennywise

Sace6

Save Ferris

Set Your Goals

Sgt. Papers

Simple Plan

State Champs

The Casualties

The Maine

The Starting Line

The Story So Far

The Wrecks

Thermo

Thrice

Tungas

Underoath

Yuno

Qué esperar del festival y cómo participar

El Vans Warped Tour México destaca por su formato único, donde los horarios y escenarios se descubren al ingresar al recinto gracias a su característica pizarra gigante.

(Ocesa)

La experiencia va más allá de la música, impulsando la participación activa en el entorno alternativo y el acercamiento a nuevas propuestas.

La venta de boletos inicia el 13 de agosto para tarjetahabientes Banamex y el 14 de agosto para el público general.

El festival promete consolidarse como un referente de la cultura alternativa y la diversidad musical en la Ciudad de México.