VANS Warped Tour México: Simple Plan, Destroy Boys, Escape the Fate y más en el cartel completo

El VANS Warped Tour México prepara su arribo a la Ciudad de México con una propuesta que reúne a más de 90 bandas en dos días de música y cultura alternativa.
Parte de la esencia de este festival es que las personas compraron sus boletos a ciegas, este formato ya ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos y el cartel se mantiene como una sorpresa los nombres de los artistas.
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El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario de este encuentro, que destaca por su diversidad de géneros y la dinámica sorpresa de horarios, fiel al formato clásico del festival.
Durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, asistentes podrán sumergirse en una experiencia que incluye presentaciones en vivo, actividades de skate y participación de colectivos independientes.
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El espíritu de descubrimiento y comunidad que caracteriza al Vans Warped Tour se hará presente en cada rincón del evento.
La preventa Banamex comienza el 13 de agosto a las 14:00, mientras que la venta general estará disponible al día siguiente en taquillas y Ticketmaster. El festival invita a elegir el día de preferencia, con carteles diferenciados y grandes nombres de la escena internacional y local.
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Artistas por día en el Vans Warped Tour México
Sábado 12 de septiembre
- 2 Minutos
- 30h!3
- Allison
- Anberlin
- Atreyu
- Big Ass Truck I.E.
- Blnko
- Bowling For Soup
- Cardiel
- Chiodos
- Destroy Boys
- Don Tetto
- Dropkick Murphys
- Finch
- Girlfriends
- Glassjaw
- Goldfinger
- Here Comes The Kraken
- Insite
- Joyce Manor
- Jutes
- Kevis & Makyy
- Less Than Jake
- Letlive.
- Mayday Parade
- Mod Sun
- Muérete Tú
- Of Mice & Men
- Omega
- Papa Roach
- Pedro y el Lobo
- Perra Brava
- Raue
- Rise Against
- San Venus
- Saosin
- Say Ocean
- Segundos Auxilios
- Sleep Theory
- Spanish Love Songs
- Story Of The Year
- Taking Back Sunday
- The All-American Rejects
- The Aquabats!
- The Ataris
- The Devil Wears Prada
- The Home Team
- We Came As Romans
- Winona Fighter
- Yellowcard
Domingo 13 de septiembre
- 13 Anclas
- Agnostic Front
- Alexisonfire
- Alkaline Trio
- All Time Low
- Angel Du$t
- Bad Cop Bad Cop
- Basement
- Black Veil Brides
- Bloody Benders
- Breathe Carolina
- Citizen
- DeathbyRomy
- Delux
- División Minúscula
- Elli Noise
- Emery
- Escape The Fate
- Fiddlehead
- Flores y Fuego
- Four Year Strong
- Hawthorne Heights
- Jimmy Eat World
- Lølø
- Los Blenders
- Magnolia Park
- Microwave
- Moorelo
- Motion City Soundtrack
- Movements
- Mxpx
- New Found Glory
- Origami Angel
- Pennywise
- Sace6
- Save Ferris
- Set Your Goals
- Sgt. Papers
- Simple Plan
- State Champs
- The Casualties
- The Maine
- The Starting Line
- The Story So Far
- The Wrecks
- Thermo
- Thrice
- Tungas
- Underoath
- Yuno
Qué esperar del festival y cómo participar
El Vans Warped Tour México destaca por su formato único, donde los horarios y escenarios se descubren al ingresar al recinto gracias a su característica pizarra gigante.
La experiencia va más allá de la música, impulsando la participación activa en el entorno alternativo y el acercamiento a nuevas propuestas.
La venta de boletos inicia el 13 de agosto para tarjetahabientes Banamex y el 14 de agosto para el público general.
El festival promete consolidarse como un referente de la cultura alternativa y la diversidad musical en la Ciudad de México.
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