Terremoto en Colombia: Las celebridades mexicanas que se encontraban en el país durante el sismo

Ninel Conde, Laura Flores y otras famosas mexicanas narran cómo vivieron el temblor de Colombia de este lunes 10 de agosto (Redes Sociales)

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Esta mañana del lunes 10 de agosto un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia por completo, dejando fuertes daños en edificios, derrumbes y una cifra de fallecidos que lamentablemente sigue creciendo. Algunas celebridades mexicanas se encontraban en el país sudamericano al momento del devastador sismo.

Figuras como Ninel Conde y Laura Zapata relataron en videos en sus redes sociales cómo vivieron el terremoto en Colombia, y afortunadamente ambas se encuentran bien.

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La influencer Nath Campos también se encontraba en Colombia al momento del sismo, recordando que a la mexicana la une el país sudamericano por su relación de pareja, ya que es novia del músico Simón Vargas, miembro de la banda Morat.

Cómo vivió Ninel Conde el sismo en Bogotá, Colombia

La actriz y cantante mexicana Ninel Conde, quien participó en La Casa de los Famosos México en el 2025, subió un video a sus redes sociales en el que relató cómo vivió el terremoto de Colombia, asegurando que quedó muy asustada por el miedo que le tiene a los sismos. El “bombón asesino” señaló que este temblor de Colombia ha sido el peor que ha sentido en su vida.

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“No saben el terremoto que se sintió aquí, de verdad espantoso, yo llegué ayer a la 1 de la mañana y de verdad estoy muy asustada, espero que la gente esté bien, el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida, le tengo pánico a los temblores”, expresó la actriz.

La actriz confirmó que se encuentra bien y agradeció los mensajes de apoyo de sus fans.

La actriz Ninel Conde relata su experiencia personal durante un sismo registrado en Bogotá, Colombia.

Así vivió Laura Flores el terremoto desde el aeropuerto de Colombia

La actriz Laura Flores tenía poco tiempo de aterrizar junto con su hija cuando comenzó el temblor, por lo que aún se encontraba en el Aeropuerto de Bogotá cuando ocurrió. Flores destacó el tiempo que duró el sismo.

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“Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro, duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto”, relató la actriz sobre la intensidad del terremoto.

Asimismo, la actriz notó la falta de preparación del país sudamericano con respecto a los temblores, y aseguró que es porque no tiembla seguido en Colombia.

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Laura Flores - (Instagram)

“Aquí en Colombia no tiembla seguido, entonces no hay una cultura como tal de sismos, la gente no sabe qué hacer ni a dónde correr”, comentó.

En otro video compartido por Laura Flores, comentó que recorría la ciudad de Bogotá de norte a sur y no veía daños importantes. Afortunadamente para ella, al igual que Ninel Conde, se encontraba en una de las ciudades menos afectadas por el terremoto.

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La influencer Nath Campos estaba en Colombia al momento del sismo

La reconocida influencer mexicana Nath Campos, también se encontraba en Colombia al momento del terremoto que sacudió el país. A través de sus redes sociales la youtuber confirmó que estaba bien y dejó abiertas sus redes como un canal de información y poder ayudar de esta forma al país colombiano.

Nath Campos estaba en Colombia al momento del terremoto

Cabe recordar que Nath Campos tiene un vínculo especial con Colombia, ya que de ahí es originario su pareja, el músico Simón Vargas, quien es vocalista y bajista de la reconocida banda de pop Morat.

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