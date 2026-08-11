Moisés Peñaloza hace trampa en La Casa de los Famosos México 2026 y Ese Pérez lo acusa con La Jefa

El actor hizo trampa en la Prueba del Líder de la semana y Ese Pérez lo exhibió (Redes Sociales)

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El actor Moisés Peñaloza se llevó las críticas en redes sociales luego de quedar exhibido por hacer trampa durante la Prueba del Líder de la Semana 3 dentro de La Casa de los Famosos México 2026, cuando fue exhibido por Ese Pérez.

Moisés, quien se ha convertido en un competidor fuerte para las pruebas, clasificó a la semifinal y compitió con Ese Pérez y Masad Altamimi por un boleto para la final de la prueba.

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Fue en ese momento que el actor sacó ventaja previo al inicio del prueba, la cual ganó. Al percatarse de ello, Ese Pérez no se quedó callado y lo exhibió con La Jefa.

La trampa de Moisés Peñaloza en La Casa de los Famosos México 2026

Al finalizar la semifinal de la Prueba del Líder que ganó Moisés Peñaloza, Ese Pérez pidió la palabra y le explicó a La Jefa que el actor sacó ventaja al ver qué llave usó uno de los asistentes para quitar uno de los candados del juego, el cual consistía en liberarse de unas cadenas para ir a buscar un objeto.

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“Cuando le puso las llaves a Moy, obvio Moy vio qué llave era, aunque diga que no yo lo estoy viendo. Pues ya ganó, no pasa nada. Pero le desabrocharon el candado y obvio Moy contó las llaves, seamos realistas padrino”, comentó Ese Pérez.

“¿Y las otras dos, nene?“, se defendió Moisés; Ese Pérez le dijo que ”no se enoje” y recalcó que ya llevaba ventaja de una llave con respecto a él y Masad.

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La Jefa repitió la Prueba al encontrar ventaja para Moisés Peñaloza

Ante los señalamientos de Ese Pérez, La Jefa les pidió que entraran a la casa mientras se revisaba el video, y tras encontrar ventaja para Moisés, ordenó repetir la semifinal entre ambos junto con Masad Altamimi.

“Acabo de revisar el video. Efectivamente un asistente abre el candado ante la vista de Moisés. Eso le otorgó una ventaja al momento de jugar, se repetirá la ronda con Moisés, Masad y Ese Pérez”. anunció La Jefa.

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La prueba se repitió y Moisés Peñaloza volvió a derrotar a Masad y Ese Pérez, por lo que se convirtió en finalista de la prueba, junto a Cynthia Klitbo y Brianda Deyanara, quienes ganaron la prueba de mujeres.

Moisés Peñaloza: de ingeniero a galán de telenovelas y habitante de LCDLFMX

Moisés Peñaloza será parte de LCDLFM 2026 (Instagram)

Su nombre completo es Jonathan Moisés Sierra Peñaloza. Nació el 22 de octubre de 1991 en Tampico, Tamaulipas, y tiene 34 años. Mide 1.85 metros y es considerado uno de los nuevos galanes de la televisión mexicana.

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Antes de pisar un foro, estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. En 2015 cambió de rumbo e ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se formó durante dos años. Egresó en 2017 con el premio al mejor actor en los galardones Rafael López Miarnau.

Trayectoria en televisión

Sus primeras apariciones fueron en papeles pequeños. En 2019 tuvo roles de una sola participación en Vecinos —donde interpretó a Mauricio— y Una familia de diez. Ese mismo año apareció en episodios de Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, los programas antológicos de Televisa que funcionan como trampolín para actores en formación.

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El actor llega a esta edición con el objetivo de crear polémica. (IG Moisés Peñaloza) (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2020 sumó créditos en Médicos, línea de vida —como Rigo, en 4 episodios— y en Sin miedo a la verdad. También participó en Esta historia me suena, donde interpretó a Germán en el episodio “Adiós amor”, con un papel protagónico.

El despegue llegó en 2021 con dos proyectos simultáneos: Diseñando tu amor, donde interpretó a “El Brochas” en 117 episodios, y Si nos dejan, donde dio vida a Jorge Cortés en 64 capítulos.

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De 2023 a 2024 tuvo un papel relevante en Minas de pasión, con 107 episodios. Luego protagonizó El ángel de Aurora (2024–2025), donde interpretó a Ángel Santos Bonilla en 136 episodios: el proyecto que más impulsó su popularidad en redes sociales. Posteriormente participó en Me atrevo a amarte (2025) y actualmente forma parte del elenco de Corazón de Oro, donde interpreta a Leandro Pedraza, un joven boxeador.

El modelo será uno de los más seguidos en esta edición 2026. (IG Moisés Peñaloza)

Más allá de la actuación

En 2022 ganó el certamen Mister México y representó al país en Mister Supranational, celebrado en Nowy Sącz, Polonia. Obtuvo el tercer lugar a nivel internacional, además de los premios Top Model y Mister Personality. Fue la segunda vez en la historia que México llegó a la final de ese certamen.

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En febrero de 2026 abrió su restaurante de mariscos Don Camarón en Huixquilucan, Estado de México. También ha conducido bloques en el programa Hoy de Televisa.

Ingresó a La Casa de los Famosos México 4 el 26 de julio de 2026 como el quinto habitante confirmado de la temporada. Fue el segundo líder semanal del reality.