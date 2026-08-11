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México confirma evaluación por parte de agencia de EEUU para mantener la categoría 1 en seguridad aérea

Esta evaluación tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos revisa la seguridad aeronáutica para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos revisa la seguridad aeronáutica para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
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El gobierno de México, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), confirmó que, a partir de este lunes 10 al viernes 14 de agosto de 2026, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) realizará el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) a las autoridades aeronáuticas de nuestro país, lo cual no incluye a las aerolíneas comerciales.

Esta evaluación tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), vitales para que México mantenga la categoría 1 y con ello pueda incrementar rutas y frecuencias hacia destinos en Estados Unidos.

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La programación de esta evaluación se fundamenta en el tratado bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos, y forma parte de las actividades de seguimiento al cumplimiento de los estándares de seguridad operacional establecidos por la OACI.

Comunicado de la AFAC. (AFAC)
Comunicado de la AFAC. (AFAC)

En un comunicado, la AFAC, dirigida por el general retirado Emilio Avendaño, refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad operacional y con el cumplimiento permanente de los estándares internacionales que contribuyen al desarrollo y la confianza en la aviación civil mexicana.

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Qué significa la categoría 1

La categoría 1 no es un reconocimiento honorífico: es una certificación técnica que determina qué pueden y qué no pueden hacer las aerolíneas mexicanas en Estados Unidos. Si México la mantiene, las líneas aéreas nacionales pueden abrir nuevas rutas, aumentar vuelos y usar aviones nuevos en los trayectos ya autorizados. Si la pierde, todo eso queda prohibido.

Cuando un país cae a categoría 2, sus aerolíneas quedan congeladas: no pueden crecer en el mercado estadounidense mientras que las líneas de ese país sí pueden hacerlo libremente.

Avión de pasajeros blanco y azul visto de frente en una pista. Cuatro motores, tren de aterrizaje extendido y luces encendidas. Nubes grises cubren el cielo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

México ya vivió ese escenario. La FAA degradó al país a categoría 2 el 25 de mayo de 2021, y no fue hasta el 14 de septiembre de 2023 que recuperó el estatus. Fueron más de dos años con el crecimiento aéreo hacia Estados Unidos bloqueado.

La evaluación actual no es una sorpresa: la propia recuperación de 2023 fue condicionada. México se comprometió a cumplir una serie de requisitos, y la FAA regresa ahora para verificar si los cumplió.

Los pendientes

Uno de los compromisos centrales que México adquirió en 2023 fue aumentar el presupuesto de la AFAC para que pudiera cumplir sus funciones de vigilancia, sin embargo, desde que recuperó la categoría 1, el gobierno federal redujo año tras año la partida presupuestaria de la agencia.

La marca mexicana superó a empresas internacionales. Aeroméxico, vuelos, AICM
Crédito: Cuartoscuro

Los auditores evalúan legislación aeronáutica primaria, reglamentos operativos, el sistema estatal de aviación civil, la cualificación y formación del personal técnico, las obligaciones de concesión de licencias, la certificación, la autorización y aprobación, y la vigilancia de la seguridad operacional. Fuentes cercanas al proceso indican que hasta ahora se revisaron 5 anexos de la OACI relacionados con licencias, aeropuertos y navegación, y que tras recabar los datos se emitirán recomendaciones.

Como parte de los preparativos, la AFAC alistó ajustes normativos pendientes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entre ellos disposiciones sobre cancelación y emisión digital de licencias del personal técnico-aeronáutico, así como reglas para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en aeródromos declarados en condiciones de saturación.

Los primeros resultados formales se esperan hacia septiembre.

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