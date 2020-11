“No amenazamos a nadie”: AMLO rechazó informe del NYT sobre amago de expulsar a la DEA

Foto: Presidencia de México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que México no amenazó a Estados Unidos con sacar a sus agente de inteligencia de territorio nacional, si no se desestimaban los cargos por narcotráfico en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Ahora están diciendo con que amenazamos. No amenazamos a nadie, lo único que hicimos fue, por la vía diplomática expresar nuestra inconformidad y se entendió muy bien, y se resolvió en esta primera instancia..

Hasta el New York Times, se equivocaron porque no amenazamos nosotros de expulsión a los agentes, dijimos queremos que se nos informe y se respeten los acuerdos de cooperación, y esos acuerdo de cooperación tienen sustento , y ese sustento es la confianza”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...