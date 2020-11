Lo intentó desaforar y él eliminó su pensión: los históricos enfrentamientos entre AMLO y Fox, los presidentes “del cambio”

(Foto: Cuartoscuro)

Este lunes, el ex presidente Vicente Fox volvió a lanzar sus críticas hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, especialmente hacia las decisiones que tomó en torno a las inundaciones en Tabasco, las cuales dejaron más de 170,000 personas damnificadas. Sin embargo, esta nueva controversia hizo recordar las polémicas que este par de políticos han protagonizado a lo largo de sus carreras.

Uno de los asuntos más relevantes entre estos dos personajes fue el desafuero, el cual se dio en 2005, cuando Vicente Fox era presidente de la República. En ese entonces se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal, encabezado por López Obrador, de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por administraciones anteriores.

El gobierno federal solicitó a través de la Procuraduría General de la República (PGR) un juicio de desafuero al Congreso de la Unión para que López Obrador respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades.

Muchos consideraron al proceso como una maniobra política para erradicar la posibilidad de que AMLO fuese candidato a la presidencia de la república en 2006, debido a que, aun si se le declaraba inocente, el jefe de gobierno no podría registrarse como candidato mientras durase el proceso que se vislumbraba largo.

(Foto: Cuartoscuro)

El caso político del desafuero fue defendido principalmente por el gobierno federal, que en ese momento estaba a cargo del Partido Acción Nacional (PAN). Se consumó el 7 de abril de 2005 y como consecuencia se produjeron manifestaciones en rechazo al presidente Vicente Fox.

El sector de la población que apoyaba a López Obrador protestó e hizo reclamos que pedían “no al desafuero” o “fuera Fox”. En la marcha del silencio convocada el 25 de abril se reunieron alrededor de 1.2 millones de personas en el centro de la capital.

A modo de conclusión, el 20 de abril de ese año, el Ministerio Público Federal fijó una fianza de 2,000 pesos para López Obrador. Esta fue pagada, sin conocimiento ni consentimiento de AMLO, por los diputados del PAN, Gabriela Cuevas y Jorge Lara.

Durante una conferencia de prensa afirmaron que pagaron la fianza de buena fe y para impedir que López Obrador se hiciera “la víctima”. Andrés Manuel, por su parte, calificó el pago de la fianza como un “acto cobarde” y rechazó aceptarlo porque venía de las manos de los que promovieron el desafuero.

El otro caso que causó crispación entre estos dos políticos fue motivado desde el lado de López Obrador, quien lo uso como un combustible de su campaña presidencial. Se trató de la cancelación de la pensión para ex presidentes, lo cual sucedió en noviembre de 2018.

(Foto: Cuartoscuro)

Sobre este tema, el mandatario mexicano señaló que no se trataba de un “venganza”, sino que era “justicia y austeridad republicana”. Tras un año de su cancelación, en 2019, el gobierno federal dio a conocer que se habían ahorrado 5 millones de pesos, debido a que no se entregó este recurso.

No obstante, fue algo que no gustó entre los ex presidentes que aún la recibían, como Vicente Fox, quien sostuvo que utilizaba ese dinero para su día a día: “Son 130,000 pesitos mensuales que sí uso para vivir. Tendré que buscar cómo reponerlos. Si eso sirve, como he dicho, para que México le vaya bien, encantado, va la pensión”.

Una de las últimas críticas de Fox hacia López Obrador tuvo que ver con la consulta sobre ex presidentes, cuya constitucionalidad fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tras esta decisión, Fox señaló a la Cuarta Transformación y a los ministros que aprobaron el proceso.

“¿En dónde estamos y adónde vamos? ¡Nos están llevando al baile! ¡Despertemos mexicanos!", escribió en un primer tuit, el cual complementó posteriormente: “Qué vergüenza la Corte, mejor dicho el presidente (Arturo) Saldivar y sus cinco lacayos. ¡Qué triste para México! Ahora quién podrá salvarnos. TÚ y YO, no hay más”.

