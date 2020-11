“¿Qué piensan tus hijas de tus amistades?”: la hija de Miguel Herrera responde a David Faitelson

(Foto Instagram)

En los últimos días, las discusiones y la polémica han rodeado al Club América, esto debido a unas declaraciones que realizó Miguel Herrera sobre el deseo que tiene por el regreso de Renato Ibarra al conjunto de Coapa.

“Ahorita no puedo estar pensando en eso, me parecería una cosa ilógica decir que vamos a cambiar a Renato por Lolo. Yo soy de los que siempre ha dicho que quiero que Renato regrese, pero la directiva decidirá, pero yo quiero que regrese y si tenemos que buscar un contención el día de mañana pues ya será otra cosa pero en este momento no hemos preguntado por nadie”, señaló Herrera en entrevista con ESPN.

Las palabras de “El Piojo” tuvieron un impacto en el mundo del fútbol y algunos comentaristas criticaron la postura del técnico mexicano. Uno de ellos fue David Faitelson, quien utilizó las redes sociales para expresar su opinión.

“Le preguntan a Miguel Herrera sobre un posible refuerzo para el América y él responde que anhela el regreso de un golpeador de mujeres. ¿Qué pensarán tus hijas, Miguel?”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

Después de la publicación de Faitelson, Mishelle Herrera, hija mayor del estratega azulcrema, salió en defensa de su padre y comentó que solamente “un juez y la justicia pueden juzgar a Ibarra Mina”.

EFE/ José Pazos/Archivo

“Que la justicia y un juez que es el único que puede juzgar a Renato lo demostró inocente y de mi papá estoy muy orgullosa de él y que si alguien defiende a las mujeres es él, toda su vida ha sido rodeada de mujeres. ¿Qué piensan tus hijas de tus amistades David?", escribió la denominada “Pioja” en su cuenta de Twitter.

A pesar de que Mishelle Herrera recalcó que Renato Ibarra es inocente, cabe señalar que en los hechos no fue así. El mediocampista ecuatoriano fue puesto en libertad tras llegar a un acuerdo con su pareja y esta le otorgara el perdón.

A inicios de marzo, el jugador ecuatoriano fue acusado de agredir a su pareja, la cual se encontraba embarazada en aquel entonces. Luego del proceso legal que enfrentó Ibarra, la directiva azulcrema decidió tomar cartas en el asunto y lo dio a préstamo a los Rojinegros del Atlas, equipo con el que disputó el Guard1anes 2020.

(Foto: Twitter/AtlasFC)

Solamente el tiempo dirá cómo terminará esta historia, sin embargo, todo lo que se maneja hasta ahora son rumores de estufa de cara a la próxima temporada. Lo que es cierto es que por cuestiones contractuales Ibarra estaría lejos del América.

En contexto, el club rojinegro negoció con las Águilas la opción de préstamo por un año, por lo que no es posible que Renato llegue al América para el próximo torneo. Al final, la última palabra la tiene la directiva tapatía, quien todavía puede hacer valida la opción de compra si así lo desea y requiere.

Hay que recordar que Renato Ibarra fue renovado con el Club América hasta 2023, por lo que si Atlas no hace valida alguna opción, la carta del jugador le pertenecerá a los de Coapa por al menos 2 años más.

