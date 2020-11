“Quiero que regrese”: Miguel Herrera está dispuesto a recibir a Renato Ibarra en el América

EFE/José Méndez/ Archivo

Luego de los rumores que colocaron a Lorenzo Reyes, volante del Atlas, en la órbita del Club América, Miguel Herrera decidió salir a los medios de comunicación y aclarar algunas dudas al respecto.

En entrevista con ESPN, el técnico americanista declaró que en este momento “Lolo” Reyes no entraba dentro de sus planes y que si lo dejaban escoger, él se inclinaría por el regreso del ecuatoriano Renato Ibarra.

“Ahorita no puedo estar pensando en eso, me parecería una cosa ilógica decir que vamos a cambiar a Renato por Lolo. Yo soy de los que siempre ha dicho que quiero que Renato regrese, pero la directiva decidirá, pero yo quiero que regrese y si tenemos que buscar un contención el día de mañana pues ya será otra cosa pero en este momento no hemos preguntado por nadie”, declaró Herrera sobre un posible fichaje atlista.

Y es que Renato Ibarra, seleccionado ecuatoriano, salió del equipo de Coapa tras verse inmiscuido en un caso de violencia intrafamiliar, esto luego de agredir a su pareja embarazada, acción que lo llevó a pasar algunos días en el Reclusorio Sur.

Tiempo después, se le concedió el perdón al jugador y fue dado a préstamo a los Rojinegros del Atlas, equipo con el que disputó el torneo Guard1anes 2020. Los datos de Ibarra con los tapatíos no son tan destacados, pues en 13 encuentros disputados solamente logró marcar dos anotaciones.

Solamente el tiempo dirá cómo terminará esta historia, sin embargo, todo lo que se maneja hasta ahora son rumores de estufa de cara a la próxima temporada. Lo que es cierto es que por cuestiones contractuales Ibarra estaría lejos del América.

En contexto, el club rojinegro negoció con las Águilas la opción de préstamo por un año, por lo que no es posible que Renato llegue al América para el próximo torneo. Al final, la última palabra la tiene la directiva tapatía, quien todavía puede hacer valida la opción de compra si así lo desea y requiere.

Hay que recordar que Renato Ibarra fue renovado con el Club América hasta 2023, por lo que si Atlas no hace valida alguna opción, la carta del jugador le pertenecerá a los de Coapa por al menos 2 años más.

Las Águilas del América se encuentran preparadas para disputar el campeonato del Guard1anes 2020 en la famosa Liguilla. Por el momento, los dirigidos de Herrera no tienen un rival, pues este saldrá de la ronda de repechaje que se jugará en los próximos días.

El Club América terminó en la tercera posición general con 32 puntos, además de ser la mejor ofensiva de la temporada con 31 anotaciones.

Se espera que para esta nueva Liguilla el América ya pueda contar con Nicolás Benedetti y Federico Viñas, jugadores que tuvieron que abandonar el equipo por diferentes razones. El uruguayo dio positivo a la prueba de COVID-19 y el colombiano salió fracturado en partido ante León.

