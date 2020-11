Mapa del coronavirus en México 13 de noviembre: con 1,819 casos en un día, CDMX a punto de regresar a rojo de alerta máxima

(Ilustración: Jovani Pérez)

México registró 991,835 casos acumulados y 97,056 muertes causadas por la enfermedad en el país. En las últimas 24 horas se sumaron 5,658 personas a la cifra de contagios y 626 a la de defunciones.

Asimismo, se comunicó que la proporción de las personas que han dado positivo a la prueba de COVID-19 se ubicó en 39% en la semana 44.

La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguida de Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Durango, Jalisco que asciende una posición el día de hoy, Estado de México, y Zacatecas, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 67% de los casos activos del país.

Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica), la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato son las entidades con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos).

A nivel nacional se calculan 50,549 casos activos estimados. Mediante el cálculo de casos activos estimados, se presenta en este mapa la tasa de incidencia de activos estimados por entidad de residencia, se observa que, al día de hoy Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León y Baja California Sur presentan una tasa estimada mayor a 70 por cada 100,000 habitantes.

La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 64% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 63 años.

La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 por fecha de defunción al corte del día de hoy, ordenadas de mayor a menor según la entidad federativa. Continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Sonora como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (62.2%) de todas las del país. La Ciudad de México por sí sola, acumula 16.5% de todas defunciones a nivel nacional.

En conferencia de prensa vespertina, José Luis Alomía Zegarra, director nacional de Epidemiología, dio a conocer que la SSa estimó que 50,549 (4%) pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

En México, de la semana 43 a la 44 se registró un decremento de 12% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 1,150,013, hasta este jueves. Asimismo se reportaron 736,197 personas recuperadas de la enfermedad, un incremento de 4 por ciento.

Aunado a esto, la institución sanitaria reportó que, en cuanto a los fallecimientos causados por la enfermedad de COVID-19, se observó un incremento de 2 por ciento. Adicionalmente, se registró un descenso en las defunciones de 46% desde la semana epidemiológica número 28, en la cual se confirmó el máximo de muertes causadas por el virus SARS-CoV-2: 5,321.

Las defunciones ocurridas durante la semana epidemiológica 44 fueron 2,885. Mientras tanto, se reportaron 570 defunciones sospechosas con posibilidad de resultado, 10,798 defunciones sospechosas sin muestra, y 4,280 defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado.

En cuanto a la hospitalización diaria nacional, se reportó una ocupación total del 33 por ciento. La ocupación para las camas de hospitalización general es del 35%, mientras que para las camas con ventilador, para los pacientes graves, es de 26 por ciento.

Alomía informó que la ocupación máxima alcanzada ha sido de 18,223 camas. La ocupación al 11 de noviembre es de 12,419: un decremento del 32 por ciento. Por otro lado, la ocupación mínima alcanzada ha sido de 9,927.

Por otro lado, las hospitalizaciones por coronavirus en la Ciudad de México han incrementado de manera importante en los últimos cinco días, informó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina.

En su habitual conferencia de prensa, adelantó que debido a ello, mañana dará a conocer las nuevas medidas para controlar la propagación del virus, mismas que se acordaron con el Subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell.

“Cambió la tendencia en la hospitalización que venía creciendo ligeramente, y del domingo para acá, hay un incremento muy importante día con día de las hospitalizaciones (…) venía creciendo de manera muy suavizada y cambió”, dijo, explicando que en estos días se pasó de ocupar 20 a 100 camas en un día.

Al ser cuestionada de si la ciudad podría pasar al semáforo rojo, la mandataria contestó: “sí, sobre todo el cambio de tendencia es lo que es de llamar la atención: el crecimiento en el número de camas ocupadas diariamente”.

“No quisiera hablar de color de semáforos sino de medidas adicionales que queremos tomar ante la ocupación hospitalaria”, destacó.

En el documento técnico que el gobierno capitalino publica diariamente a través de Twitter, se muestra que hasta el último corte se registraron 3,161 personas hospitalizadas por coronavirus en la Ciudad de México, de las cuales 803 están intubadas.

Cabe recordar que el pasado 28 de octubre se reportaron aglomeraciones de feligreses que celebraron tradicionalmente a San Judas Tadeo, en la iglesia de San Hipólito; posteriormente llegó el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, días en los que por los festejos de Halloween y Día de Muertos, también se reportaron reuniones.

Ante ello, Sheinbaum comentó que no era fácil precisar si estas celebraciones fueron el motivo por el cual la ocupación hospitalaria se elevó en los últimos días.

“Es difícil saber si se debe a un factor o son distintos factores combinados de distintas actividades que ya se desarrollaron en la ciudad, entonces no podríamos asociarlo a un factor en particular, pero lo que es importante es que tomemos medidas para que no siga creciendo a esta velocidad”, precisó.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo indicó que el perfil de las personas hospitalizadas por coronavirus es similar al del inicio de la pandemia: personas mayores de 55 años y con enfermedades.

“Como ustedes saben una cosas es el contagio y otra las personas que llegan a los hospitales. Tienen un perfil parecido a los primeros días de la pandemia, son personas mayores de 60 años con comorbilidades”, señaló.

