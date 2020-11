“Existe un vínculo entre tratantes y policías”: el crimen organizado estaría detrás de la violencia en la marcha feminista de Cancún

(FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

El uso de armas de fuego y violencia grave en la manifestación feminista ocurrida esta semana en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, ha puesto el foco en un problema sistemático de bastante gravedad, no solo en esa entidad sino a nivel nacional: la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública.

El lunes pasado, dicha marcha feminista realizada en Cancún terminó en una represión policial, en la que se registraron disparos al aire que dejaron varios heridos, entre ellos varios periodistas, algunos de ellos por arma de fuego.

Entonces las autoridades de la entidad se deslindaron de los hechos enseguida. El gobernador Carlos Joaquín rechazó haber permitido u ordenado el uso de violencia, y mucho menos de armas en la protesta, señalando con firmeza que se investigaría de donde vino la orden para que los policías actuaran de la manera en que lo hicieron.

La alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama y el entonces secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, se pronunciaron de igual forma. No obstante, este último fue separado del cargo que ocupaba, y según señaló el gobierno de esa entidad, está siendo investigado y queda descartada la posibilidad de que se reincorpore a su puesto.

(FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

Diversos analistas, colectivos y periodistas han señalado que esto no es casualidad ni un hecho aislado, sino que se trata de una más de las lamentables consecuencias de la infiltración de organizaciones criminales en la dependencias públicas.

Por ejemplo la periodista Lydia Cacho, quien se ha dedicado a lo largo de su carrera a investigar la trata de menores a lo largo del territorio mexicano. A raíz de estos hechos, la también escritora coincidió en que fue acertado separar del cargo a Alberto Capella, pero advirtió al gobernador Carlos Joaquín que ahora es momento de investigarlo.

“ Todo está vinculado a la desaparición y feminicidios de mujeres por #TrataDePersonas incluido el asesinato de la joven en Tulum y el ocultamiento de cifras de desapariciones”, señaló Cacho.

(Twitter)

En otras dos publicaciones, la periodista aseguró que hay vínculos entre criminales y elementos policiacos, a quienes insistió es necesario investigar. Además señaló que las pruebas como las armas que fueron usadas y los videos de la marcha arrojarán a los responsables de los hechos violentos.

“ Existe una red de vínculos entre los tratantes, algunos grupos policiacos vinculados a los carteles y los dueños de los negocios de la industria del sexo comercial. Si no lo abordan integralmente, no resolverán nada. Investiguen cadena de mando (...) Es muy sencillo señor gobernador: las municiones, las armas que utilizaron y los más de cien videos de periodistas y activistas en conjunto, demostrarán quiénes dispararon a mis colegas y a estudiantes. Fue estrategia, no casualidad . #cancunfeminicida”.

(Twitter)

Precisamente, haciendo referencia al trabajo periodístico de Lydia Cacho, su colega Ricardo Raphael indicó que el crimen organizado está bastante penetrado en el entorno quintanarroense, principalmente en Cancún, especialmente en la modalidad de narcotráfico y trata de personas.

“Es muy difícil suponer que lo que ocurrió está al margen del hecho y claramente la policía ha protegido la trata de personas. Y la policía a la hora de reaccionar así, tratar de espantar, de agredir una manifestación de mujeres, lo que seguramente estaba haciendo era proteger intereses de este crimen organizado, y claro, esta actividad ”, advirtió Ricardo Raphael en el espacio noticioso de la periodista Carmen Aristegui.

"Cuando la cereza del pastel cae hoy y nos dicen que esa misma policía se envileció aún peor con las mujeres, con estos actos violatorios de su integridad, me cuesta trabajo apartarme del macrocontexto de criminalidad, donde la trata de personas es un tema central en el municipio de Benito Juárez, allá en Quintana Roo”, agregó el escritor.

Por otro lado, el gobierno de esa entidad reiteró este jueves que el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, está siendo investigado junto con otros elementos más. Incluso, el vocero de Quintana Roo, Carlos Orvañanos, reveló que varios policías ya se encuentran en calidad de detenidos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Detuvieron a tres presuntos implicados en el feminicidio de Alexis, el crimen que conmocionó a Cancún

Familiares y amigos despiden los restos de la joven asesinada en Cancún

“Metió sus dedos”: detenidas en manifestación en Cancún contaron crudos detalles de agresiones físicas y sexuales

“Justicia Para Alexis”: urgen esclarecer el asesinato de una joven en Quintana Roo