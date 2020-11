“Justicia Para Alexis”: urgen esclarecer el asesinato de una joven en Quintana Roo

Los videos de una joven cantando comenzaron a inundar las redes sociales la madrugada del 9 de noviembre. Todos ellos en memoria de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, una joven de 20 años que habría sido asesinada en el estado de Quintana Roo y a quienes sus conocidos llamaban “Alexis”.

A poco más de 24 horas de que comenzará a circular el Protocolo Alba de la Fiscalía General del Quinta Roo con la fotografía de la joven y sus características físicas, el colectivo Furia de Violetas-Colectiva Cancún dio a conocer que el cuerpo de la joven habría sido localizado en el fraccionamiento región 252 de Cancún. Lo último que reportan se sabía de Alexis es que se encontraba en el fraccionamiento La Joya.

Los primeros reportes señalan que un hombre que recolectaba latas encontró el cuerpo de una joven entre la basura que habría sido descuartizada, por lo que llamó al 911 para pedir apoyo policiaco.

En sus redes sociales, Alexis solía compartir mensajes feministas, en contra de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. Los cuales se volvieron virales en redes sociales para exigir justicia por su asesinato.

No me vengas a decir que “Estoy muy pequeña como para dejar que el problema de los feminicidios o las opiniones apáticas respecto al tema me afecten”. Porque teniendo 5 , 10, 19, 35, 50, u 85 años, mañana siempre existirá la posibilidad de no regresar a casa, y mientras así sea, claro que me va a preocupar, y claro que lo tendré en mi mente, y por supuesto que seguiré defendiendo mis puntos de vista ante cualquier idiota que se atreva a decirme que no es la manera