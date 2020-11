Familiares y amigos despiden los restos de la joven asesinada en Cancún

Amigos y familiares asisten a un velorio en homenaje a la joven aparecida muerta Alexis, hoy, en Cancún, estado de Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul

Cancún (México), 10 nov (EFE).- Los restos de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, la joven de 20 años conocida como Alexis y cuyo crimen provocó una protesta feminista que fue reprimida a tiros el lunes por la noche, fueron despedidos este martes por familiares y amigos.

De acuerdo a medios locales, la chica había salido el sábado a realizar una venta y su familia no volvió a verla, y el domingo su cuerpo fue hallado dentro de bolsas de basura en Cancún.

Un maestro de Alexis en la preparatoria del Colegio Kukulcán, Adrián Carrillo, quien fue nombrado como portavoz de la familia, explicó que la madre y los familiares pidieron que el funeral de la joven se desarrollara en calma y sin manifestaciones de ningún tipo.

"Invitamos a todas aquellas personas que se suman a la petición de justicia por Alexis, que estemos aquí, en una velada silenciosa, sin consignas, con este silencio decimos mucho, y así estamos levantando la voz", explicó.

El funeral de Alexis también fue anunciado en redes sociales a través de una fotografía que iba acompañada de la leyenda: "Alexis, un artista de amor y gratitud".

Hasta el lugar llegaron alrededor de 150 personas, la calle fue cerrada para permitir que se colocaran carpas y sillas en la zona ya que caían fuertes lluvias.

En el interior de la funeraria se dispusieron dos salas privadas para familiares y amigos, quienes informaron que el cuerpo de Alexis será incinerado en las primeras horas de este miércoles.

Bianca Alejandrina era integrante de la Orquesta Sinfónica Azteca y tenía una voz privilegiada, según contaron varios de sus compañeros que asistieron esta noche al velatorio. Ella ya había manifestado muchas veces su intención de estudiar criminología y participaba activamente en movimientos feministas.

Mientras esto sucedía en la funeraria, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ofreció una disculpa a los ciudadanos por la represión policial y dijo que aceptó la separación del secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Capella.

Esta decisión fue criticada por la Red Feminista de Quintana Roo, una de las organizaciones que participó en las protestas de lunes, que consideró el anuncio como insuficiente y pidieron su cese definitivo.

"Después del informe del Gobernador Carlos Joaquín nuestra postura sigue siendo la misma: Fuera Capella, Destitución Capella, #QuintanaRooFeminicida", escribieron en redes sociales.

También a través de un comunicado de prensa, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Quintana Roo, Fernando Chávez, dijo que "no basta con la separación del cargo del secretario Capella" y pidió que las investigaciones continúen hasta llegar a los responsables.

Sobre la represión violenta de este lunes, Marybel Villegas Canché, Senadora por Quintana Roo, dijo que pedirán que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso para evitar que haya encubrimiento entre corporaciones.

"Es muy importante que haya total transparencia en el caso y que se informe al público con la verdad, caiga quien caiga. Que no sean las autoridades locales las que se investiguen a sí mismas", dijo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México, los policías municipales reprimieron a las manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del Ayuntamiento, disparando con "armas de fuego".

El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en Cancún en menos de 24 horas y los cuerpos de las mujeres fueron hallados el sábado y el domingo por la noche, éste fue el caso de Alexis.

Estos brutales homicidios detonaron la protesta de la tarde del lunes en Cancún, en la que varios grupos de mujeres realizaron pintadas y quemas en varias sedes como el edificio de la Fiscalía estatal o el Ayuntamiento del municipio.