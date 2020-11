“Envía la señal de que apoya a Trump”: congresistas latinos en EEUU aumentan críticas a AMLO por no reconocer a Joe Biden

López Obrador no entablará conversación con Joe Biden hasta que las autoridades electorales de EEUU confirmen al ganador (Foto: Reuters)

La decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de esperar para reconocer a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos hasta que se hayan resuelto todos los asuntos legales y las autoridades electorales certifiquen su triunfo siguen sumando nuevas voces críticas de ambos lados de la frontera.

La más reciente, y una de las más contundentes hasta ahora, fue la declaración del congresista Vicente Gonzalez, del Distrito 15 del estado de Texas y quien consiguió su reelección la semana pasada. El integrante de la bancada latina en la Casa de Representantes urgió al mandatario mexicano a aceptar lo inevitable.

“Ofrecer felicitaciones al presidente electo Biden y a la vicepresidenta electa (Kamala) Harris no es ser pelele ni colonia. Es la decisión correcta”, aseguró González en un comunicado de prensa este jueves. López Obrador había usado estos adjetivos para decir que México no es ninguna de ellas y que no habría represalias por su decisión de esperar.

Pero, además, Gonzalez destacó que “el rechazo del presidente López Obrador de reconocer los resultados en esta elección y extender la mano a la administración entrante hasta que todos los asuntos legales hayan concluido claramente envía la señal de que apoya al presidente (Donald Trump)”.

Las declaraciones del presidente mexicano socavan las relaciones bilaterales y le dan crédito a los ataques sin fundamentos que realiza la administración de Trump contra la elección, que observadores internacionales han estimado libres y justas

Por último, Gonzalez remarcó que “los votantes estadounidenses han hablado”. “Los funcionarios electorales de los estados no han encontrado ninguna evidencia de un gran fraude. Es tiempo de que el presidente López Obrador acepte eso y comience a trabajar con el presidente electo Biden", concluyó.

El congresista texano no es el único que realizó declaraciones en las últimas horas. Este miércoles, la congresista por el Distrito 29 del mismo estado, Sylvia Garcia, otra de las mujeres que obtuvo su reelección la semana pasada, también opinó sobre el tema.

“Los vecinos hablan con sus vecinos. Es tiempo de que AMLO reconozca que el pueblo estadounidense ha hablado y ellos eligieron a Joe Biden y a Kamala Harris. Dejando la política de lado, un abrazo (en español en el mensaje original) extendido de nuestros amigos de México es lo adecuado”, añadió la aliada de México en el Congreso de aquel país.

Con las declaraciones de Garcia y de Gonzalez, ya suman cinco congresistas latinos que han criticado en diferente grado a López Obrador en los últimos días, todos ellos cercanos de una manera u otra a México y a los temas migratorios y comerciales entre ambos países.

Además de Gonzalez, uno de los señalamientos más duros desde el otro lado de la frontera llegaron de Veronica Escobar, una congresista Demócrata que obtuvo su reelección la semana pasada para seguir representando al Distrito 16 de Texas, en las afueras de la ciudad de El Paso, a unos minutos de tierras mexicanas.

“AMLO ha sido un co-conspirador en los esfuerzos de Trump por socavar los derechos humanos de solicitantes de asilo vulnerables”, aseguró en sus redes sociales la integrante de la Casa de Representantes, citando un mensaje que daba a conocer que López Obrador no felicitaría a Biden todavía.

Por su parte, el influyente representante del Distrito 20 de Texas, Julian Castro, se lanzó contra López Obrador por su respuesta. “Esto representa un verdadero fracaso diplomático del presidente de México”, dijo.

Sin embargo, López Obrador descartó que su postura signifique un apoyo tácito a las acusaciones sin fondo de Trump. “El esperar no significa que nosotros vamos a estar avalando que hubo fraude, eso no lo sabemos, ni nos corresponde, eso lo tiene que saber la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos”, expresó el mexicano el lunes pasado.

