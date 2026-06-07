Capturan en Chiapas a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por violación y homicidio

Foto: Fiscalía de Chiapas

Orlando “N”, alias “El Misterio”, fue detenido en el municipio de Tapachula, Chiapas, luego de que intentó darse a la fuga al observar la presencia de elementos de seguridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el sujeto, de nacionalidad salvadoreña, es identificado como presunto líder de la pandilla MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha.

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Durante diligencias de investigación en distintas localidades del municipio antes referido, el individuo intentó huir, pero fue interceptado por elementos de la FGE en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

Según datos de la Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, el detenido cuenta con órdenes de captura y antecedentes por homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación. También se le atribuyen delitos relacionados con la portación y tenencia de armas de guerra y extorsión en grado de tentativa.

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“El Misterio” contaría con ficha roja de Interpol

Foto: SSP Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que la detención de Orlando “N” fue resultado de labores de inteligencia y colaboración interinstitucional.

De acuerdo con las autoridades, el individuo presuntamente cuenta con una ficha roja internacional emitida por Interpol, al ser considerado objetivo de interés por autoridades de la República de El Salvador. Las instancias competentes deberán confirmar su grado de responsabilidad y situación jurídica.

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Tras su detención, Orlando “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), que determinará su situación conforme a la ley.

Miembros de la MS-13 han sido localizados en México, se cree que habrían buscado refugio en el país

La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, surgió en los años ochenta en los barrios de personas refugiadas de Los Ángeles, en Estados Unidos, y ha sido señalada como una de las pandillas más violentas del país.

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Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asisten a una audiencia pública en un juicio masivo, luego de que 486 presuntos pandilleros fueran acusados ​​de más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según los fiscales, en el Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Su origen se remonta a la inmigración salvadoreña y, con el tiempo, la organización extendió su presencia de manera exponencial en territorio estadounidense. El crecimiento de la MS-13 ha sido especialmente visible en regiones como Long Island, Nueva York, y otras comunidades del estado, de acuerdo con investigaciones.

De acuerdo con la agencia Insight Crime, las principales actividades delictivas a las que se dedica esta pandilla son la extorsión, venta de drogas y la protección de territorios en las ciudades para el cobro de piso a negocios y bares clandestinos. Además, la Mara Salvatrucha también está relacionada con la trata de personas y el tráfico de estupefacientes.

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Autoridades estadounidenses han detectado la presencia de miembros de la Mara Salvatrucha en países como Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y México, entre otros.

Alianzas y vínculos con otras organizaciones criminales

Un presunto miembro de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asiste a una audiencia pública en un juicio masivo, luego de que 486 presuntos miembros de la pandilla fueran acusados ​​de más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según los fiscales, en el Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Una investigación de Alberto DeAmicis de julio de 2017, refiere que la MS-13 ha establecido alianzas estratégicas para fortalecer su posición en actividades delictivas. Entre los vínculos destacados, se menciona la colaboración con la Mafia Mexicana (La Eme), una de las pandillas carcelarias más notorias dentro del sistema penitenciario de California.

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Además, identificó la red de MS-13 como facilitadora de la distribución de drogas de organizaciones del crimen organizado en México como los Caballeros Templarios, utilizando su estructura para ampliar el alcance de dichos grupos. Estos lazos han favorecido la expansión y sofisticación de las operaciones criminales de la pandilla a nivel nacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también señala que la MS-13 habría enviado a varios líderes a organizar operaciones, entablar contactos para obtener narcóticos y armas de fuego de cárteles mexicanos como Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de participar en la trata y contrabando de personas.

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