Día de la Libertad de Expresión en México: entre el llamado de la CNDH y la letalidad contra la prensa

Un lente de cámara roto y una credencial de prensa yacen en el suelo agrietado, simbolizando la creciente violencia y los riesgos que enfrentan los periodistas en su labor diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La libertad de expresión es un derecho humano reconocido de manera universal y garantizado en los artículos 6º y 7º de la Constitución mexicana. Por ello, cada 7 de junio desde 1951 se conmemora en el país el Día de la Libertad de Expresión, y a partir de 1976 se entrega el Premio Nacional de Periodismo para reconocer esta labor.

Sin embargo, más allá de las celebraciones, el ejercicio periodístico en México está profundamente marcado por la violencia, consolidando a la nación como uno de los territorios más peligrosos para informar a nivel global.

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El llamado de la CNDH: de la censura histórica a los retos actuales

En el marco de la conmemoración de este 7 de junio de 2026, a 73 años de su instauración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) invitó a reflexionar sobre la historia del periodismo en el país.

A través de un comunicado, el organismo recordó que el “Día de la Libertad de Prensa” fue establecido en 1951 por empresarios del gremio para homenajear al entonces presidente Miguel Alemán, un gobierno que paradójicamente se caracterizó por la persecución, represión y violencia contra medios críticos.

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En la conmemoración de hoy 7 de junio, el organismo pide medidas para proteger la seguridad física, psicológica y moral de quienes informan y plantea fortalecer el derecho de las audiencias como vía de atención social | (Crédito: CNDH)

Frente a los retos del México actual, la CNDH hace un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que garanticen la integridad física, psicológica y moral de los periodistas y creadores de contenido. Asimismo, la Comisión considera que el mejor camino para atender las exigencias de la sociedad es fortalecer la libertad de expresión en la misma medida en que se consolide el derecho de las audiencias.

Cifras mortales del periodismo en México

Las exigencias de la CNDH por garantizar un entorno seguro cobran un peso alarmante al contrastarse con los datos de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. La organización internacional documenta los ataques basándose en la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual sostiene que un periodista es cualquier persona que difunde información de relevancia social, independientemente del formato o si labora de manera independiente.

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Una ilustración en acuarela simboliza el trabajo integral de una periodista, abarcando la recopilación de información con micrófonos y el registro escrito en un cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 176 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor tras investigar testimonios, información pública y evidencia confidencial. Al desglosar estos crímenes por mandato presidencial, el riesgo se mantiene constante:

Felipe Calderón Hinojosa: 48 asesinatos.

Enrique Peña Nieto: 47 asesinatos.

Andrés Manuel López Obrador: 47 asesinatos.

Claudia Sheinbaum Pardo: 9 asesinatos registrados hasta la fecha en la actual administración.

Veracruz: El epicentro de la violencia contra comunicadores

El estado de Veracruz se posiciona como la entidad más riesgosa para ejercer el periodismo, sumando 31 asesinatos desde el año 2000. El periodo de mayor letalidad se vivió durante el gobierno de Javier Duarte (de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2016), lapso en el que fueron ejecutados 18 periodistas, incluido el fotoperiodista Rubén Espinosa.

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SHEINBAUM: PRIMERO HALLAR A ROXANA GUZMÁN, LUEGO ACLARAR MOTIVOS DEL SECUESTRO. (Presidencia)

Lejos de erradicarse, la violencia continúa. El caso más reciente en la entidad, ahora encabezado por Rocío Nahle es el de la periodista Roxana Berenice Guzmán, quien fue secuestrada por tres hombres armados que irrumpieron en su hogar.

En el marco de esta crisis, y reiterando su compromiso con el monitoreo y la protección mediante alertas, la CNDH recuerda que cualquier periodista o persona comunicadora que enfrente riesgos o presuntas violaciones a sus derechos puede solicitar atención inmediata y asesoría especializada, a través de los siguientes canales:

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Teléfono de guardia: (55) 3521 8370.

Correo electrónico: agravioaperiodistas@cndh.org.mx.