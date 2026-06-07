México

Luisito Comunica enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en pago de utilidades

El testimonio de un supuesto empleado ha puesto bajo escrutinio público a Diego & Kaito, establecimiento que logró expandirse gracias a la asociación con el influencer

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Hombre de espaldas con cabello rizado y barba, viste chaqueta azul con logo de 'FASFÚ BURGERS'. A la izquierda, captura de pantalla con texto de acusaciones
El conocido influencer Luisito Comunica es señalado por presuntas irregularidades en el pago de utilidades a trabajadores de sus empresas, suscitando controversia pública. (Instagram: @luisitocomunica / X: @tendenciasmx)

Luisito Comunica, el segundo influencer mexicano con más seguidores en redes sociales, enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en pago de utilidades a empleados.

En los últimos días, empleados de la cadena de restaurantes Deigo Ramen y Deigo Sushi denunciaron públicamente que no recibirán reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025, luego de que la empresa les notificara que no se generaron ganancias sujetas a distribución.

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Caso se vuelve viral en redes sociales

El caso se viralizó luego de que la cuenta de X —antes Twitter— ¿Por qué es tendencia? difundió el testimonio de un supuesto empleado. En su declaración, asegura que durante el mismo periodo, el grupo continuó con una estrategia de expansión que incluyó la apertura de nuevas sucursales, centros de producción y la incorporación de nuevos socios comerciales.

Hasta el momento, ni Luisito Comunica ni las empresas señaladas han emitido una postura pública detallada sobre las acusaciones difundidas en redes sociales.

Infobae México solicitó al influencer una entrevista para conocer su postura oficial, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Captura de pantalla de un tuit de la cuenta ¿Por qué es tendencia? que presenta un texto blanco sobre fondo oscuro detallando una controversia
Luisito Comunica enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en pago de utilidades. (X: @TendenciasMX)

Empleados cuestionan versión sobre ausencia de utilidades

Uno de los testimonios que alcanzó mayor difusión sostiene que la empresa mantuvo un crecimiento constante durante el periodo en cuestión.

“Es correcto que mandaron un comunicado de que no se iban a repartir utilidades”, señala el mensaje compartido en redes sociales.

El trabajador argumenta que durante el año pasado y los primeros meses de 2026 se habrían abierto nuevas sucursales y ampliado operaciones productivas, situación que, a su juicio, resulta incompatible con la explicación de que no existieron ganancias.

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Texto digital en español sobre un fondo oscuro, detallando un testimonio anónimo con acusaciones de irregularidades laborales y fiscales en empresas
Un testimonio anónimo detalla presuntas irregularidades fiscales y laborales, incluyendo robo de propinas y falta de seguridad social, en las empresas asociadas con Luisito Comunica y sus socios. (X)

El mismo testimonio incluye acusaciones sobre supuestos cambios frecuentes de razón social, presuntas irregularidades relacionadas con el registro de trabajadores ante el IMSS y descuentos de propinas.

Sin embargo, estas afirmaciones no han sido corroboradas por autoridades laborales ni por las empresas involucradas.

Luisito Comunica sonríe y gesticula con una camisa estampada y delantal negro; su pareja sonriente en un delantal azul en la entrada del Torikami Cafe
Luisito Comunica y su pareja posan sonrientes frente a la entrada de su nueva cafetería, Torikami Cafe, inaugurada en junio de 2025. (Instagram: Luisito Comunica)

¿Las utilidades son un derecho laboral en México?

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho reconocido por el artículo 123 de la Constitución mexicana y regulado por la Ley Federal del Trabajo.

La legislación establece que los trabajadores tienen derecho a recibir una parte de las ganancias obtenidas por la empresa durante el ejercicio fiscal anterior.

No obstante, la obligación de pagar utilidades depende de dos factores fundamentales:

  • Que la empresa haya generado utilidad fiscal gravable.
  • Que no se encuentre dentro de las excepciones previstas por la ley.

Entre las organizaciones exentas se encuentran:

  • Empresas de nueva creación durante su primer año de operación.
  • Empresas que desarrollan productos nuevos durante sus primeros dos años.
  • Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.
  • Organismos públicos descentralizados con fines asistenciales o culturales.
  • Algunas empresas de la industria extractiva en etapa de exploración.

Si una empresa demuestra ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que no obtuvo utilidades fiscales o registró pérdidas, legalmente no existe obligación de repartir PTU.

Una mujer en saco de oficina saca billetes de pesos mexicanos de un sobre en una mesa de madera. Al fondo, ventanales de un edificio y una pantalla con gráficos. Banner rojo "UTILIDADES".
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho reconocido por el artículo 123 de la Constitución mexicana y regulado por la Ley Federal del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Son válidos los argumentos que supuestamente recibieron los trabajadores?

La respuesta depende de la información financiera real presentada ante las autoridades fiscales.

Si una empresa reportó pérdidas o ausencia de utilidad gravable ante el SAT, puede quedar legalmente exenta del reparto de utilidades, aun cuando continúe operando o invirtiendo en expansión.

Sin embargo, especialistas en derecho laboral señalan que la apertura de nuevas sucursales o la llegada de inversionistas suele despertar dudas legítimas entre los trabajadores, quienes tienen derecho a conocer la información utilizada para determinar la inexistencia de PTU.

Otro punto señalado en el testimonio viral es el supuesto cambio constante de razón social.

En caso de comprobarse que una empresa modifica recurrentemente su estructura jurídica con el objetivo de evadir obligaciones laborales, las autoridades podrían investigar posibles prácticas de simulación patronal. No obstante, hasta ahora no existe evidencia pública que confirme que ese escenario ocurra en los restaurantes señalados.

Respecto al pago de un supuesto “apoyo” económico de 2 mil pesos, la legislación establece que bonos, gratificaciones o compensaciones voluntarias no sustituyen el reparto de utilidades cuando este resulta legalmente procedente.

Asimismo, las acusaciones sobre salarios registrados por debajo de los ingresos reales, pagos complementarios fuera de nómina o descuentos de propinas constituirían posibles infracciones laborales si llegaran a acreditarse mediante una investigación oficial.

Ary Tenorio
En agosto de 2024, Ary Tenorio anunció que demandaría a su socia por tratar de quitarle su cafetería japonesa. (Captura de pantalla @arianny.tenorio / @luisitocomunica)

La Ley Federal del Trabajo otorga a los empleados el derecho de revisar la información relacionada con la declaración fiscal utilizada para calcular el reparto de utilidades.

Si consideran que existe alguna irregularidad, pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), organismo encargado de brindar asesoría gratuita y representación legal en conflictos laborales.

También pueden solicitar la intervención de las autoridades fiscales o laborales para verificar que el cálculo de la PTU se haya realizado conforme a la ley.

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