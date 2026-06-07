México

Reabren San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX: qué estaciones siguen sin servicio

El STC Metro ya opera en ambas direcciones: Cuatro Caminos y Tasqueña, pero hay paradas que aún no están en operación, por lo que los usuarios tienen que ajustar sus rutas

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Reabren la estación San Antonio Abad en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)
Reabren la estación San Antonio Abad en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Luego de dos meses sin servicio, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) reabrió la estación San Antonio Abad en la Línea 2. Como parte de la entrega de las obras de la Calzada Flotante de Tlalpan, el gobierno de la Ciudad de México también reestableció el servicio en las estaciones de la línea azul.

La parada San Antonio Abad cerró el 17 de marzo por los trabajos relacionados con el jardín flotante de Tlalpan, en consecuencia obligó a los usuarios a realizar ajustes en sus traslados. La tarde de este domingo 7 de junio, Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, informó a los usuarios la reapertura del servicio.

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A través de redes sociales informaron que la estación ya permite el ascenso y descenso de pasajeros: “Se reapertura la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del @MetroCDMX. El servicio de trenes se ofrece en toda la línea, de Tasqueña a Cuatro Caminos, durante toda la jornada”, publicaron.

Adrián Rubalcava Suárez, director General del Metro, aseguró que las obras del Metro CDMX ya comienzan a "tomar forma" y agradeció la paciencia a los capitalinos. (Crédito: X/@AdrianRubalcava)

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX permanecen cerradas?

A pesar de que los trenes ya circulan en ambas direcciones (Cuatro Caminos - Tasqueña), aún hay estaciones que permanecerán sin servicio, no se permitirá el ascenso ni descenso en las siguientes paradas:

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  • Chabacano
  • Zócalo/ Tenochtitlán
  • Nativitas
  • Portales

“Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales continúan cerradas sin ascenso y descenso de usuarios.Toma previsiones y mantente informado de las actualizaciones”.

Reabrieron la estación San Antonio Abad (X/ @AdrianRubalcava)
Reabrieron la estación San Antonio Abad (X/ @AdrianRubalcava)

A pesar de que se entregaron las obras en Tlalpan y San Antonio Abad, la Línea 2 del Metro CDMX mantiene trabajos de remodelación, por lo que los trenes no pueden hacer paradas en ciertas estaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo terminarán las adecuaciones en las cuatro estaciones faltantes.

Hace semanas, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, aseguró que todas las obras relacionadas con el STC Metro y Tlalpan serían entregadas entre el 7 y 8 de junio. Con la inauguración de la Calzada Flotante, se desconoce cuándo operará en su normalidad la Línea 2 del Metro CDMX; esta ruta será fundamental durante el Mundial 2026 pues es la opción más directa para llegar al Estadio Ciudad de México.

¿Cuándo acabarán las obras en la Línea 2 del Metro CDMX?

Un grupo de funcionarios se une para la ceremonia de corte de cinta en la estación San Antonio Abad del Metro CDMX, con un cartel de la estación de fondo
Así luce el nuevo aspecto de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 (Jefatura Gobierno CDMX)
Un grupo de funcionarios se une para la ceremonia de corte de cinta en la estación San Antonio Abad del Metro CDMX, con un cartel de la estación de fondo
Funcionarios del gobierno y del Metro CDMX participan en la ceremonia de reapertura de la estación San Antonio Abad, revitalizando el servicio para los usuarios de la Línea 2. (Jefatura Gobierno CDMX)

La remodelación avanza en su última etapa de cara al inicio del Mundial 2026. En muros, pisos y accesos ya hay trabajos visibles en 16 estaciones, mientras en pasillos y andenes los usuarios conviven con materiales de construcción, accesos restringidos y zonas acordonadas.

Pese al avance de obra, persisten filtraciones, escaleras eléctricas fuera de servicio y espacios reducidos para el tránsito de pasajeros. Del presupuesto total, mil millones de pesos se destinan al mantenimiento integral y 500 millones de pesos a la remodelación de estaciones.

Un grupo de funcionarios se une para la ceremonia de corte de cinta en la estación San Antonio Abad del Metro CDMX, con un cartel de la estación de fondo
La estación San Antonio Abad reanudó servicio al público (X/ @MetroCDMX)

Adrián Rubalcava ha señalado que la intervención busca mejorar la experiencia de los usuarios y replicar elementos arquitectónicos del Palacio de Bellas Artes en algunas estaciones. La jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que la reinauguración de la línea ocurrirá en días previos al Mundial y se comprometió a garantizar la movilidad de habitantes y visitantes internacionales. Hasta el momento no se tiene una fecha exacta de cuándo acabarán en su totalidad las obras al interior de la Línea 2.

Esas tres últimas estaciones continúan cerradas porque requieren intervenciones estructurales vinculadas a los trabajos de la Secretaría de Obras y Servicios en la zona, labores que no concluyeron en el plazo original, de acuerdo con la información oficial.

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