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Festival MIX México 2026 celebra 30 años con cine LGBTQ+: fechas, sedes y programación internacional

La muestra cinematográfica reunirá producciones nacionales e internacionales, actividades especiales, homenajes y espacios de diálogo en distintas sedes de la Ciudad de México

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La edición 30 del Festival MIX México – Cine, Diversidad Sexual y de Género se realiza del 17 de junio al 1 de julio de 2026 en la Ciudad de México. (Cortesía)
La edición 30 del Festival MIX México – Cine, Diversidad Sexual y de Género se realiza del 17 de junio al 1 de julio de 2026 en la Ciudad de México. (Cortesía)

La edición número 30 del Festival MIX México – Cine, Diversidad Sexual y de Género ya tiene lista su programación. Del 17 de junio al 1 de julio de 2026, el encuentro cinematográfico reunirá en la Ciudad de México una selección de producciones nacionales e internacionales que exploran distintas experiencias vinculadas con la diversidad sexual y de género.

Las actividades se desarrollarán en la Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional Chapultepec, Cinépolis Diana, Cine Tonalá y Eucalipto 20. Además de las exhibiciones, el certamen incluirá conversatorios, actividades especiales y la entrega de los Premios Mariposa MIX, reconocimientos que distinguen lo más destacado de la programación competitiva.

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La inauguración estará a cargo de Mickey, documental dirigido por Dano García que retrata la vida de Mickey Cundapí, conocida como Mis$ Mickey, una artista trans originaria de Mazatlán, Sinaloa. La obra sigue una década de su proceso de transición y construye un relato a partir de archivos digitales, recreaciones artísticas y testimonios personales.

Una competencia que reúne historias de distintas partes del mundo

El Festival MIX México incluye conversatorios, actividades especiales y la entrega de los Premios Mariposa MIX a lo más destacado de la competencia. - (Cortesía)
El Festival MIX México incluye conversatorios, actividades especiales y la entrega de los Premios Mariposa MIX a lo más destacado de la competencia. - (Cortesía)

La sección competitiva estará integrada por 11 largometrajes y 14 cortometrajes que buscarán obtener la Mariposa MIX. La selección incluye producciones de México, Alemania, Brasil, Portugal, Grecia, Argentina, Estados Unidos y Filipinas, entre otros países.

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Entre los largometrajes destacan Adiós amor, de Indra Villaseñor Amador; La divina tragedia, de Sergio Tovar Velarde; Perro perro, de Marco Berger; Sabath Queen, de Sandi Dubowski, y Warla, de Kevin Zarate Alambra. La competencia combina ficción y documental, una característica que, de acuerdo con el festival, permite abordar diversas realidades sociales desde múltiples perspectivas.

En la categoría de cortometraje participarán obras mexicanas e internacionales. Producciones como Alivios, Muñecas de trapo, Dafne y Pol, Hermana y Soplo forman parte de una selección que ofrece miradas sobre identidad, afectos, memoria y experiencias de vida en distintos contextos culturales.

Del cine mexicano a una ventana internacional

La programación del Festival MIX México 2026 se proyecta en la Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional Chapultepec, Cinépolis Diana, Cine Tonalá y Eucalipto 20. - (Cortesía)
La programación del Festival MIX México 2026 se proyecta en la Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional Chapultepec, Cinépolis Diana, Cine Tonalá y Eucalipto 20. - (Cortesía)

La programación también contempla apartados especializados. En Rosa Mexicano se presentará una selección enfocada en producciones nacionales LGBTQ+, con títulos como Muy adentro, Juntas somos fuertes, Liminal y Un novio para el domingo, además de diversos cortometrajes realizados en el país.

Por su parte, Variopinto estará dedicado a propuestas jóvenes e independientes del cine mexicano. En esta sección figuran películas como Amor transparente, Cosas que nunca te dije, Eclipse de sol, Mi mejor amigo y Rojo Victoria, trabajos que reflejan nuevas voces dentro de la cinematografía nacional.

La sección Panorama ampliará la mirada hacia el ámbito internacional con producciones provenientes de Europa, América y Asia. Entre ellas se encuentran Reinas del drama, El último tabú, Universidad de estrellas porno, Una noche como esta y Una historia verdadera, acompañadas por una selección de cortometrajes realizados en países como Argentina, China, Grecia, Brasil, España y Canadá.

Actividades especiales, homenajes y reconocimientos

Presiden el jurado el cineasta Ulises Pérez Mancilla, la actriz Regina Pavón y el actor Cristian Mariani. - (Cortesía)
Presiden el jurado el cineasta Ulises Pérez Mancilla, la actriz Regina Pavón y el actor Cristian Mariani. - (Cortesía)

Más allá de las proyecciones, el festival incluirá jornadas temáticas y encuentros con realizadores. Una de ellas será el Día VIH, organizado en colaboración con GSK-ViiV Healthcare y la Red de Personas que Viven con VIH/SIDA. La actividad contempla pruebas rápidas de detección, un conversatorio sobre PrEP y PEP, así como un ciclo cinematográfico relacionado con el tema.

La edición también rendirá homenaje al cineasta Julián Hernández mediante una función especial de la versión remasterizada de Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor, acompañada por una selección de cortometrajes y una charla con el director. Asimismo, se conmemorarán los 25 años de la presencia de Temblando ante Di-s en el festival con el regreso de Sandi DuBowski para presentar su documental más reciente, Sabath Queen.

El jurado será presidido por el cineasta Ulises Pérez Mancilla y contará con la participación de la actriz Regina Pavón y el actor Cristian Mariani. Los ganadores se darán a conocer el 26 de junio y competirán por categorías como Mejor Largometraje, Mejor Dirección, Mejor Actuación Protagónica, Mejor Guion, Mejor Cortometraje Mexicano, Mejor Cortometraje Internacional y Premio del Gran Público, entre otros reconocimientos.

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