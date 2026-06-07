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PAN denuncia a AMLO en la Corte Penal Internacional

Jorge Romero vincula la acusación con la política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior

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El tabasqueño fue candidato a la presidencia de la república en tres ocasiones
El PAN presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad. (Cuartoscuro/Archivo)

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, informó este 7 de junio que su partido presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad, una acusación que Acción Nacional vincula con la estrategia de seguridad resumida en la frase abrazos, no balazos” y con la crisis de violencia que, según el propio partido, vive México.

La pieza audiovisual del Partido Acción Nacional difundida sostiene que la decisión de acudir a la Corte Penal Internacional se apoya en cifras y señalamientos que el partido atribuye a la política de seguridad del sexenio pasado: 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, miles de masacres, comunidades desplazadas por la violencia y regiones donde, según el PAN, los cárteles tendrían más control que las autoridades.

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PAN atribuye la denuncia a la estrategia de seguridad del sexenio pasado

Jorge Romero, presidente del partido, responsabilizó el aumento de la violencia con la política de seguridad de AMLO: "abrazos, no balazos". Crédito: X/@JorgeRoHe

En el video, políticos blanquiazules afirman que Acción Nacional presentó la denuncia “para que se investigue la responsabilidad de quienes permitieron que en México llegara una de las peores crisis de violencia en toda su historia”, según el material del PAN. La misma grabación añadió que esa tragedia “no es producto de la casualidad sino “consecuencia de una decisión política perfectamente sistematizada, calculada antes de llegar al poder y después de tomar el poder”.

De acuerdo con el PAN, López Obrador impulsó una estrategia resumida en tres palabras: abrazos, no balazos. El video agregó que el resultado de esa política “hoy está a la vista de todos” y la relacionó con homicidios, desapariciones, masacres, desplazamiento forzado y pérdida de control territorial frente al narco.

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El partido también sostuvo que esa política “no solo fortaleció a las organizaciones criminales, también degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal. El PAN añadió que cuando el Estado deja de combatir a los cárteles, estos acumulan dinero, armas, territorio e influencia, y que ese poder tarde o temprano” se infiltra en la política.

El PAN menciona a cuatro gobernadores de Morena con presuntos vínculos con el crimen organizado

Acción Nacional mencionó a Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla, Alfonso Durazo y Américo Villarreal como gobernadores de Morena en señalamientos por presuntos vínculos con organizaciones criminales. (Infoabe-Itzallana)
Acción Nacional mencionó a Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla, Alfonso Durazo y Américo Villarreal como gobernadores de Morena en señalamientos por presuntos vínculos con organizaciones criminales. (Infoabe-Itzallana)

Como parte de sus señalamientos, el PAN afirmó que “cada vez aparecen más acusaciones e investigaciones que apuntan a vínculos entre políticos de Morena y organizaciones criminales”.

En ese tramo del mensaje se mencionaron los casos de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, todos integrantes de Morena.

El PAN afirmó que las denuncias del partido sostienen “algo muy grave: que durante años hubo permisividad y omisión frente al crimen organizado. Aclaró que mientras los cárteles avanzaban, reclutaban jóvenes, desplazaban comunidades y sembraban terror, “las autoridades decidieron mirar hacia otro lado, así, deliberadamente”. También señaló permitir que los grupos criminales se fortalezcan también genera responsabilidad.

El PAN también justificó su recurso a instancias internacionales con una crítica al estado de las instituciones mexicanas. Sostuvo que en México “ya no existen las condiciones para confiar en que estos hechos serán investigados con plena independencia porque, según su dicho, las fiscalías han perdido autonomía y el Poder Judicial habría sido capturado políticamente por Morena.

Hacia el cierre, el mensaje del partido afirmó que “los muertos no llegaron de la nada, que “los cárteles no conquistaron territorios solos” y que “la narcopolítica no apareció por generación espontánea. El PAN concluyó que por ello exigen una investigación internacional y que nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe de estar por encima de la justicia y de la ley”.

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