“No me deja participar”: Sabina Berman confrontó a John Ackerman en vivo frente a Esteban Moctezuma

Sabina Berman y el desaire deliberado de John Ackerman en plena transmisión en vivo

La polémica entre John Ackerman y Sabina Berman, conductores del programa “John y Sabina”, del Canal Once, agregó un nuevo capítulo a su historia.

Durante el programa nocturno de este martes, ambos encabezaron un momento bastante incómodo –sobre todo para la escritora–, en el que estaba presente el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Todo comenzó cuando al inicio del programa, la también periodista explicó nuevamente que eran iguales y ninguno podría acaparar más el micrófono.

“Esta noche, como notarán, hemos vuelto al formato original del programa, el formato que mantuvimos a lo largo de todo el año pasado, el formato igualitario. A veces yo presento, a veces John lo hará, ambos elegiremos los temas a tratar y a los invitados, y no habrá un conductor que ceda y quite la palabra. La igualdad tiene sus problemas, sus tropiezos, pero la igualdad es más fértil que el rígido y monotemático autoritarismo”, expresó Sabina.

Hace días ambos sostuvieron una acalorada discusión través de Twitter. Ella acusó a John Ackerman de tirano, acoso laboral y, específicamente, de querer adueñarse del espacio que juntos han tenido al aire en canal 11. Él por su parte contestó a Berman que era un agresiva y que solo buscaba sabotear el proyecto que tienen en común.

(Twitter)

Después del comentario inicial, Sabina continúa señalando que la educación a distancia es actualmente uno de las principales preocupaciones que han surgido a consecuencia de la pandemia del COVID-19, y por eso tenían como invitado al secretario de Educación, a quien dio la bienvenida al espacio.

Pero antes de ceder la palabra, la escritora preguntó a Ackerman su opinión sobre el uso de armas en la manifestación feminista ocurrida esta semana en Quintana Roo. Pero su respuesta nunca llegó . El académico tomó el turno de hablar, dio también la bienvenida a Esteban Moctezuma y enseguida tocó el tema del regreso a las clases presenciales.

En pocas palabras: Ackerman ignoró deliberadamente, en una transmisión en vivo, a la coconductora del programa John y Sabina.

Y así pasaron varios minutos, hasta que Berman tomó la palabra para preguntar al secretario qué se debía hacer en casos de machismo como el que estaba viviendo ella en ese momento:

“Señor secretario, tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos coconductores, pero no tiene remedio. Ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Aconséjeme usted, como secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Es un problema flagrante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John, sencillamente, no me deja participar”.

(Twitter)

Entonces, el secretario de Educación Pública se limitó a contestar: “Creo que es muy importante que lo expreses, es el primer paso, Sabina. John es un hombre sensible, va a entender lo que estás diciendo. Y estoy seguro de que a partir de ahorita, en el programa, hará un esfuerzo adicional para que no sea esa disparidad que te molesta. Es un ejercicio que debemos de ver y cuando se está así, es más complicado tratar de suplir lo presencial con un poco más a distancia”.

Ackerman solo señaló que el micrófono estaba abierto. Sabina continuó con el tema educativo.

Y ya para finalizar el programa, otro momento de este tipo, Jonh Ackerman despidió el espacio agradeciendo a la audiencia y a la presencia de Moctezuma... y ya. Volvió a ignorar a Sabina Breman .

Este lamentable episodio no pasó desapercibido en redes sociales, donde rápidamente hubo muestras de apoyo a la escritora, recriminando al académico, precisamente por machista, y recibiendo diversos calificativos como “patán”.

“La violencia que ejerce @JohnMAckerman contra @sabinaberman en el programa transmitido por @CanalOnceTV, es reflejo del constante acoso laboral contra las mujeres. Es inaceptable ver estos patrones reproducidos en la televisión. #SabinaNoEstáSola #SomosTodas #FueraAckerman”, señalaba una usuaria.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, se expresó en mismo sentido:

(Twitter)

La periodista Paola Rojas acusó que lo visto en el programa demostraba violencia de parte de John Ackerman:

(Twitter)

Mientras que la politóloga Denisse Dresser lamentó y denunció que, a raíz de discutir el tema, en el espacio de la periodista Carmen Aristegui, sobre la experiencia de agresión machista vivida por Sabina... a mbas fueron víctimas de más ataques de ese tipo por usuarios de redes sociales.

(Twitter)

