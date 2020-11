“Ni siquiera me consulta”: Sabina Berman arremetió contra John Ackerman por polémica sobre su programa en conjunto

Sabina Berman (Foto: Cuartoscuro)

Hernán Gómez Bruera, académico, analista político y conductor del programa La Octava preguntó, en este espacio televisivo, a Sabina Berman:

“En estos días hemos visto a John Ackerman, tu co-conductor en Canal Once haciéndote ataques muy fuertes en redes sociales, muy lamentables, en mi opinión, también por el tono misógino que ha adoptado. Sabina, ¿Cómo están las cosas? ¿Crees que sea posible seguir trabajando juntos en este programa que conducen los dos?”

“Bueno el problema es, precisamente, que lo conducimos los dos y que John decidió que no, que él lo conducía solo. Y no es solo […] Que mi coconductor me ceda y me quite la palabra, sino que es la línea editorial del programa lo que está en juego. A quien invitamos, que tema elegimos”, respondió Sabina Berman.

Hernán Gómez: “¿lo decide todo él?”

Sabina Berman: “Sí. John decidió que era su atribución decidirlo. Ni siquiera me consulta. […] cuando John empezó a twittear sobre mi malestar y mi incomodidad cónsona yo decidí hacer público cual era mi malestar y entonces todo subió de tono. […] Hoy tenemos programa, vamos a ver que sucede.”

Estas declaraciones son realizadas después de que Sabina Berman y John Ackerman intercambiaran una serie de Tweets hostiles.

John Ackerman afirmó: “Invité @sabinabermana @CanalOnceTV porque valoro la pluralidad de voces y el debate informado. Pero yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Que bueno q encontró una nueva pareja de mayor cercanía @DeniseDresserG”

(Captura: Twitter)

A lo que Sabina Berman respondió:

“Partamos de un par de hechos. 1.El programa donde participamos es propiedad del @CanalOnce 2. Con el @CanalOnce firmamos contratos donde consta que somos co-conductores de un programa. […] Y acá nada tiene que ver la política y menos la 4T, sino tu ego.”

Acusó al académico mexicano de machismo “no te gustó tener ante ti a una mujer que tenía su propio punto de vista” y de tomar las decisiones unilateralmente, “en un golpe de prepotencia te auto-nombraste el único conductor: el tiranito del programa. […] Tú me das o quitas la palabra, tú decides los invitados (que se han vuelto solo aliados políticos tuyos) y tú decides la publicidad que emite el equipo pagado por @CanalOnce. […] La 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar, aprende a comportarte según acuerdos y contratos”.

(Captura: Twitter)

Ackerman contestó a estas declaraciones afirmando que “El oportunismo de Lily Tellez se queda corto frente al de Sabina Berman”. También declaro que él ha sido el titular de “John y Sabina” desde que el programa comenzó. Posteriormente comentó “Me comentan que no es la única vez que la escritora toma una invitación para ir juntos de viaje como un permiso para expropiar la casa del anfitrión” y exhortó a la periodista Carmen Aristegui a tomar precauciones.

“John y Sabina” es un programa de la televisión pública transmitido por el Canal 11. En el cual los coconductores, John Ackerman y Sabina Berman invitan conversan, y discuten con personas relevantes para la vida política nacional. Algunos de sus invitados han sido Esteban Moctezuma, Miguel Tinker Salas, Roberto Velasco, Lila Downs, Gerardo Fernández Noroña, Mario Delgado, entre otros.

(Captura: Twitter)

John Ackerman es un académico, analista político y conductor de televisión de origen estadounidense, pero naturalizado como mexicano. Es investigador del Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente está casado con la Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval. El desencuentro con Sabina Berman no ha sido su primera polémica, en junio del presente año, Carlos Loret de Mola afirmó que el patrimonio conjunto del matrimonio Sandoval-Ackerman tenía un valor total de 60 millones de pesos, monto muy superior al declarado.

El controvertido académico de la UNAM también ha polemizado con Hernán Gómez al que, en múltiples ocasiones ha tachado de ser un aliado de Televisa.

Sabina Berman es una dramaturga, escritora, analista política y conductora de televisión. Su novela más célebre, “La mujer que Buceó dentro del Corazón del Mundo”, ha sido traducida a 11 idiomas y ganó importantes premios literarios. En la pasada década se ha consolidado como una destacada analista política y promotora cultura, además de conducir John y Sabina, preside “Berman: Otras historias” y tiene una columna semana en El Universal.

