Indignación y condena: acusan a Werevertumorro de hacer apología de la violación en un video de Tik Tok

El influencer mexicano Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, hizo estallar la indignación en redes sociales al compartir en su cuenta de Tik Tok hace unos días un video en el que recreaba una violación.

En los primeros segundos del clip, Werevertumorro se mueve hacia delante y hacia atrás, y simula que está abusando sexualmente de un hombre dormido e inconsciente. Cuando este se despierta, el youtuber justifica la agresión, y explica que lo hizo porque estaba ebrio.

“Pero güey, ay la madre. Sigo pedo, ¿tú también güey? No... me caí güey. Estamos desnudos pero no sé qué pedo güey. Ay la madre, venía caminando, me tropecé y chin, que me caigo. Ah la madre. Ando pedísimo güey. Ah, la madre, ¿qué pedo? La traigo parada. Ay qué pedo, no sé quién te amarró bro”, dice Gabriel Montiel en las imágenes.

La grabación detonó la furia de los usuarios de Tik Tok, y en pocas horas la polémica se trasladó a plataformas como Facebook o Twitter, donde el reconocido influencer de 31 años se convirtió en tendencia. Muchos le acusaron de hacer “apología a la violación”, ya que en su publicación normaliza el delito y lo justifica al comentar que había bebido de más, con frases como “Sigo pedo, ¿tú también güey?”, o “Ando pedísimo”.

También criticaron su falta de empatía hacia una problemática que sufren miles de víctimas en México cada año, y recordaron que en su perfil de Tik Tok cuenta con más de 2 millones 800 mil seguidores; en su mayoría, adolescentes.

“Qué asco lo que hizo el werever. No es ninguna pendejada, es un trauma y un miedo para muchas mujeres y hombres. No se lo tomen como una “broma” o un “chiste”. Es degradante, machista y estúpido”, opinó la usuaria @catcardonaa.

“Eso se llama violación. Y por si no lo había dejado lo suficientemente claro, al final hace entender que hasta amarró a la persona que ya estaba inconsciente”, agregó @DivaDelEdomex.

“Qué asco @werevertumorro. Esto es apología a la violación”, comentó @fifipedia_.

“Queda demostrado que la empatía y la inteligencia no son el fuerte de los youtubers. Lo digo por lo de werever”, escribió Jorge Dimas @_jorgedm.

“No solo da cringe el video de werever, da tristeza, enojo y frustración. ¿Cómo puedes hacer un video de “comedia” haciendo referencia a la violación. ¿Acaso no ve la situación en la que viven muchas mujeres y hombres? No es de risa despertar y ver que alguien está abusando de ti”, apuntó @roananiel.

Tras la polémica que se generó en redes sociales, Gabriel Montiel ofreció una disculpa, y reconoció que el clip había sido “un error”.

“Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días. En ese momento yo no pensé. Fue una estupidez, una pendejada. Me lo hicieron ver varias personas cercanas, y no tan cercanas, explicándome todas las razones, obvias por las que no lo era, y fue un error", comenzó el influencer.

"Le ofrezco una disculpa a todas las personas que lo han sufrido, mi humor es para poder hacerlos reír que ustedes olviden sus problemas, que la pasen bien y no para traer recuerdos o traumas los cuales para nada son bueno. Soy una persona que va aprendiendo y me tocó aprender de esta manera, de una mala manera, equivocándome y me voy a fijar mucho en todo el contenido que suba para que no pase eso y para que sea precisamente un video de risa y que ustedes se diviertan. Les mando un gran abrazo a todas las personas que ofendí”, agregó.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 los crímenes de violencia sexual en contra de las mujeres aumentaron de manera histórica. Se registraron 51 mil 146 denuncias, lo que representó un aumento del 19,1% con respecto al año anterior, y el mayor número registrado desde 1997, cuando se comenzaron a contabilizar estos crímenes.

Las cifras demuestran que se trata de un problema que hay que atender de forma urgente, y en el que no caben “bromas” o algún tipo de “humor negro” insensible.

Quién es Werevertumorro

Las cifras de Gabriel Montiel en redes sociales son escandalosas. En Twitter, cuenta con más de 8 millones 400 mil seguidores; en Instagram con 5 millones 400 mil; y en Youtube, 16 millones 700 mil personas están suscritas a su canal.

El influencer de la Ciudad de México subió su primer video a Youtube en 2007, cuando todavía era estudiante de comunicación. Comenzó publicando parodias de comerciales que grababa con sus amigos en la universidad, cortometrajes caseros y una serie a la que llamó Mex Men. En 2010 compartió su primer videoblog, con anécdotas de su día a día, un tipo de contenido con el que logó gran éxito en la plataforma. Él fue el primer mexicano en alcanzar las 100 millones de reproducciones, y el millón de suscriptores.

