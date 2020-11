“Condenamos los ataques de López Obrador”: Mexicanos Contra la Corrupción salió en defensa de Claudio X. González

MCCI respondió a Álvaro Delgado (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Después de la investigación realizada por Álvaro Delgado, Premio Nacional de Periodismo 2003, publicada en el semanario Proceso y que relaciona a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X. González Guajardo, con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la organización civil publicó una serie de aclaraciones al respecto.

Y es que en “Los padrinos de Claudio X. González”, el periodista egresado de la UNAM señaló que existen intenciones de orden político entre González Guajardo y una cúpula empresarial para debilitar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) es llamado ‘la cúpula de cúpulas’ del sector privado porque agrupa a los empresarios más ricos y poderosos de México. Varios de sus expresidentes y miembros financian a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la plataforma sobre la cual Claudio X. González Guajardo ha construido el proyecto político-electoral antagónico al presidente Andrés Manuel López Obrador ”, inicia el texto del también conductor de Los Periodistas en la televisora La Octava.

Claudio X. González y Gustavo de Hoyos impulsan la plataforma Sí por México (Foto: Archivo)

También retomó el tema de Sí Por México, una plataforma promovida por él y por Gustavo de Hoyos, actual presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que pretende reunir a los partidos políticos derrotados en las elecciones del 2018 para generar un contrapeso político-empresarial en la justa electoral del 2021, donde se elegirán 15 gubernaturas y se renovará la Cámara de Diputados.

Asimismo, Delgado Gómez apuntó que MCCI es una plataforma que, al ser una fundación, recibe financiamientos millonarios de distintos empresarios que deducen impuestos a partir de sus donativos.

Ante esto, AMLO dijo que se revisará la legalidad de los movimientos señalados por Delgado.

“ Claudio X. González hijo conformó un grupo desde el 15 y estuvo en contra de los maestros, a favor de la llamada reforma educativa, financiaba propaganda en contra de los maestros, en contra de la educación pública, porque desde luego tiene un pensamiento conservador […] Pero ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios, desde el 15, desde el 16, empresarios - y eso lo quiero ver y ojalá y no se vaya a interpretar como censura - pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como la de Claudio”, dijo en la conferencia de prensa de este lunes 9 de noviembre.

AMLO dijo que revisarán las donaciones a MCCI para validar su legalidad (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Por su parte, MCCI publicó seis precisiones que no están en el trabajo publicado en Proceso. El primero de ellos fue reiterar la salida de Claudio X. González porque su tiempo y esfuerzo no son compatibles con el objeto social y los propósitos de la organización.

También dijeron que desde la salida de González Guajardo, éste ya no tiene injerencia en MCCI. Asimismo explicaron que los donativos recibidos están completamente apegados al Estado de derecho y que todas las disposiciones legales en materia fiscal y de transparencia vigentes se cumplieron con cabalidad. Todas las donaciones recibidas no generan derechos ni injerencia sobre la toma de decisión en MCCI. “Revelar información que solo debería de estar en manos de las autoridades hacendarias y amplificarla desde la tribuna presidencial no puede ser interpretado más que como un esfuerzo deliberado por exhibir e intimidar a quienes apoyan nuestro trabajo”. Incluso, aseguraron que esto forma un ataque más orquestado desde el gobierno federal.

Finalmente, en su cuenta de Twitter, MCCI publicó que condenan “las expresiones derogatorias y ataques de López Obrador respecto al cofundador y expresidente de MCCI. Claudio X. González ha sido un activista ejemplar de causas como la educación, el combate a la corrupción y la justicia . La tarea que se ha propuesto es encomiable”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Todos contra Andrés Manuel”: el presidente denunció donaciones millonarias para la creación de un frente opositor

Convocaron a la “marcha del millón”, apenas llegaron 5,000: manifestantes proAMLO se quedan cortos frente a FRENAAA

“Los emplazamos a asumir la agenda”: el desafío de “Sí por México”, la organización que AMLO comparó con FRENAAA