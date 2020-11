AMLO: “Aunque ya no existe el Fonden, tenemos recursos del presupuesto nacional para apoyar a los damnificados”

AMLO evalúa con Adán Augusto situación de Presa Peñitas

El mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen los recursos para ayudar a la población afectada por las inundaciones en Tabasco.

“Aunque ya no existe el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) que lo usaban para comprar equipos, muebles, en épocas de inundaciones. Tenemos afortunadamente muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a los damnificados”, mencionó el presidente en un video que compartió en Twitter, en el cual está acompañado del Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco.

Fue en la primera semana de octubre que en la Cámara de Diputados se votó por la desaparición de 109 fideicomisos. En el caso del Fonden, el presidente lo denominó como la “caja chica” de los servidores públicos y se pronunció a favor de su desaparición e indicó en su momento que los recursos serían entregados de forma directa a la población beneficiaria.

Además, López Obrador informó que continúan 7,278 personas en refugios y hasta la noche del sábado se reportan cinco decesos. Para dicha población, les solicitó que sigan en los albergues, “no les va a faltar la comida, no les va a faltar lo indispensable […] lo material se repone, lo que hay que cuidar es la vida. Yo nunca voy a dejar de apoyar a mis paisanos y a todos los mexicanos en desgracia”.

En la entidad esperan que en los siguientes días las lluvias sean menor intensidad o no llueva (Foto: Carlos Canabal/Cuartoscuro)

Cabe señalar que el presidente canceló su gira por Nayarit y Sinaloa, y se trasladó a Tabasco en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con la finalidad de llegar lo antes posible a la entidad, con el fin para dar seguimiento a los trabajos que se realizan en la entidad.

En el estado también están elementos del Ejército y Marina, además de Javier May Rodríguez, titular de la Secretaría del Bienestar.

López Obrador espera que no llueva por en los próximo días en la entidad, “hemos estado batallando para que no haya más aumento del agua, creo que vamos a poder salir adelante. Ya está más controlada la presa Peñitas, ha dejado de llover y hay pronóstico de que no va de llover en estos días o va llover poco […] El río Usumacinta está aumentado su volumen, afortunadamente no se ha salido de cauce”.

Por su parte, el gobernador de Tabasco indicó que “el problema más grande lo tenemos en Macuspana, allá está el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. Estamos llegando a toda las comunidades afectadas, con la prioridad de salvaguardar las vidas”.

En la entidad de Tabasco están trabajando para apoyar a la población elementos del Ejército y Marina (Foto: EFE/Jaime Avalos)

El martes 10 noviembre, López Obrador se reunirá en Palacio Nacional con Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas; Adán Augusto López, gobernador de Tabasco; Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena): Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar); Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar y Román Meyer Falcón, titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Porque vamos a buscar una solución de fondo, estructural”, dijo López Obrador. El mandatario explicó que parte de las problemática que enfrentan en el estado es consecuencia de que el agua se estanca, “estamos hablando de décadas sin desazolve, por eso hay tapones y es una olla, no tiene posibilidad de salir el agua”, añadió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Caminar entre cocodrilos tras perderlo todo, las históricas inundaciones en Tabasco dejan miles de damnificados

AMLO cancela gira: se dirige a Tabasco ante emergencia por lluvias y desbordamiento de ríos

AMLO pidió a sus paisanos de Tabasco que busquen albergues para evitar tragedias por las fuertes lluvias

“Está muy fuerte la inundación”: AMLO ratificó apoyo a los damnificados en Tabasco