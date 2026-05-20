Gobernadora de Morelos anuncia medidas ante vacíos de poder tras detenciones de alcaldes de Atlatlahucan y Cuautla

Las autoridades federales y estatales ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de servidores municipales, incluido un exalcalde, como parte de una estrategia contra redes delictivas vinculadas a extorsión en la región oriente.

La Operación Enjambre volvió a golpear a funcionarios públicos en Morelos este miércoles. Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Jesús “N”, alcalde de Cuautla; e Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, además de una mujer cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.

“El operativo se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre.” En él participaron personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia, quienes cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión obtenidas por la FEMDO.

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El antecedente: el video que encendió las alarmas en 2025

Las detenciones no ocurrieron de la nada. En febrero de 2025, un video de 40 segundos difundido en redes sociales mostró a los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, en una mesa junto a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como cabecilla de una célula del Cártel de Sinaloa que opera en la región oriente de Morelos.

El contraste con sus discursos de toma de posesión resultó llamativo. El alcalde de Atlatlahucan había asegurado que combatiría delitos como el cobro de piso, mientras que Jesús Corona Damián hizo campaña con el lema “De la seguridad me encargo yo”.

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Tras la difusión del video, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó la existencia de una indagatoria contra un presidente municipal, un secretario de Ayuntamiento y otros tres servidores, quienes aparecían en el material audiovisual reunidos con el presunto líder del Cártel de Sinaloa, acompañados de sujetos armados.

(Facebook)

González Saravia respalda el operativo y anuncia medidas de gobernabilidad

Ante los arrestos, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reaccionó a través de su cuenta en X con un posicionamiento institucional. La mandataria respaldó las acciones del Gobierno de México y anunció que el Estado brindará acompañamiento a los municipios afectados para preservar la gobernabilidad y el funcionamiento de los servicios públicos.

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Un punto clave de su comunicado: las titularidades de los ayuntamientos de Atlatlahucan y Cuautla serán asumidas temporalmente por las Sindicaturas, en términos de lo que establece la Ley Orgánica Municipal.

Morelos, en el centro de la estrategia federal antiextorsión

Este operativo no es un hecho aislado en el estado. En marzo, el Gobierno de Morelos informó sobre la captura de tres funcionarios del municipio de Amacuzac, señalados por el delito de extorsión agravada, lo que ayuda a entender por qué Morelos aparece dentro de las investigaciones federales y estatales contra presuntas redes de extorsión con participación de funcionarios públicos.

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Las cuatro órdenes de captura fueron emitidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado públicamente los delitos específicos por los que son investigados los funcionarios detenidos.

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre es una estrategia de investigación y detención contra servidores públicos presuntamente vinculados con delitos de alto impacto o con estructuras criminales. Su antecedente más visible ocurrió en el Estado de México, donde la Fiscalía local obtuvo sentencias contra 20 personas, con penas acumuladas de mil 146 años y seis meses de prisión, por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada y evasión.

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Las investigaciones continúan abiertas. Las próximas horas definirán el curso legal de los funcionarios detenidos y si se amplían las órdenes de aprehensión en la región oriente del estado.