FGR asegura siete tiendas de productos chinos en León, CANACO respalda operativo federal

La FGR aseguró siete tiendas de productos chinos en León, Guanajuato, mientras comerciantes locales respaldaron el operativo al señalar presunta competencia desleal y afectaciones a la industria local. (Imagen ilustrativa intervenida con IA | Infobae México)

Representantes del comercio organizado en León respaldaron los operativos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales derivaron en el aseguramiento de siete tiendas de productos chinos en la ciudad como parte de una investigación federal por presuntos delitos en materia de propiedad industrial.

El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de León (CANACO SERVyTUR León), Alejandro Arena Barroso, sostuvo que las clausuras representan una respuesta tardía, pero necesaria, frente a las denuncias que comerciantes y fabricantes locales realizaron durante años por presuntas prácticas de competencia desleal.

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“Estoy contento de que, aunque se tardaron mucho por parte de la federación en tomar cartas en el asunto, por fin llegó la ayuda que requieren los comerciantes y los fabricantes locales para dejar de tener una competencia desleal por parte de estas tiendas de origen chino”, expresó.

Entre los negocios asegurados se encuentra China City, considerada una de las tiendas de artículos asiáticos más grandes de León y ubicada en Plaza Antares, con acceso desde Centro Max. También fueron intervenidas las tiendas Asia Store, OL, Mimi, Buways Mayoreo y Menudeo —instalada en Plaza Escobedo—, Suplax en Plaza Venecia y otro establecimiento sin razón social en la zona centro.

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En los accesos de los inmuebles quedaron colocados sellos con la leyenda “Inmueble asegurado”, además de folios correspondientes a una carpeta de investigación federal iniciada por la FGR.

China City es considerada una de las tiendas de artículos asiáticos más grandes de León. (Crédito: redes sociales)

De acuerdo con documentos colocados en los establecimientos, la orden de cateo fue autorizada el pasado 14 de mayo de 2026 por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Aguascalientes, Paulina Consuelo Díaz Guzmán, con el objetivo de constatar la existencia de objetos, instrumentos o productos relacionados con posibles delitos de propiedad industrial.

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La fiscalía indicó que el aseguramiento se realizó con fundamento en los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen que los bienes relacionados con posibles hechos delictivos deben permanecer bajo resguardo para evitar su alteración, destrucción o desaparición durante las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades federales no informaron cuánta mercancía fue asegurada ni si existen personas detenidas derivado de los operativos.

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Operativo se extendió a distintas plazas comerciales de León

Los cierres comenzaron durante el fin de semana con el aseguramiento de Suplax, una tienda ubicada en Plaza Venecia. Posteriormente, el operativo federal se extendió a otros establecimientos distribuidos en plazas comerciales y corredores del centro de la ciudad.

Las tiendas amanecieron cerradas y con sellos oficiales de la FGR, situación que generó reacciones entre comerciantes y habitantes de la ciudad zapatera.

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En reportes preliminares difundidos por medios locales se mencionó que algunas investigaciones también estarían relacionadas con presuntas irregularidades fiscales y laborales. Sin embargo, hasta ahora la FGR únicamente confirmó que las diligencias corresponden a una investigación en materia de propiedad industrial.

Comerciantes locales denuncian “invasión” china desde 2019

La expansión de comercios de productos asiáticos en León comenzó alrededor de 2019 y, con el paso de los años, estos negocios se instalaron en plazas como Centro Max, Plaza Galerías y Plaza Venecia, además de diversas calles del centro de la ciudad.

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Comerciantes locales señalaron en distintas ocasiones dificultades para competir con los precios de mayoreo y la variedad de mercancía ofrecida por estos establecimientos.

El contexto también ocurre meses después de que el Senado mexicano aprobara aranceles de hasta 50% a productos asiáticos como parte de medidas orientadas a proteger la industria nacional y combatir prácticas consideradas de competencia desleal.

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