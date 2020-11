“Recuérdenme por lo que soy, no es un adiós”: el último mensaje de un enfermero con coronavirus antes de morir

El enfermero tenía 28 años

Este viernes en el hospital Ángeles Chihuahua perdió la vida un joven enfermero de 28 años de edad, Sergio Humberto Padilla Hernández, quien grabó un emotivo mensaje para su familia antes de ser intubado y los subió a su Facebook.

En el video dijo que se ponía en manos de Dios, que iba a ser intubado y que regresaría, expresando sus ganas de vivir, sin embargo si algo sucedía pidió que lo recordaran como era.

Era ex estudiante del CBTis 117, enfermero de profesión y colaborador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el área de enfermería, por lo que la Presidencia Municipal extendió sus condolencias a sus familiares.

Amigos y seres queridos expresaron su dolor ante tan lamentable pérdida.

“Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nada más que me recupere y vamos a seguir adelante”, dijo el joven en la grabación que se ha vuelto viral en redes.

“Los volveré a ver, amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”, agregó.

Nuevo semáforo

En rojo (máximo riesgo), dos estados: Chihuahua y Durango.

En naranja (riesgo alto), quedaron en total 18 estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Yucatán.

En amarillo (riesgo medio), 11 estados: Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Finalmente, en verde (riesgo bajo) se mantiene Campeche.

“Independientemente del color (en el semáforo epidemiológico) hay que seguir implementando las medidas básicas como el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, la sana distancia en todas sus modalidades y el uso correcto del cubrebocas”, enfatizó Alomía.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó que, hasta este viernes 6 de noviembre, se han registrado 955,128 casos de contagios acumulados de coronavirus (COVID-19). Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 94,323 defunciones.

Ilustración: Jovani Pérez

Lo anterior representa que hubo un incremento de 5,931 contagiados en las últimas 24 horas, así como 551 muertes.

Además, en el país hay 74,472 casos sospechosos, 1,160,664 negativos acumulados y un total de 2,485,143 personas estudiadas desde el primer caso, lo que significa que el índice de positividad bajó a 40 por ciento.

El Dr. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó desde Palacio Nacional que al día de hoy se tienen estimados 27,194 casos activos de la enfermedad; es decir, los enfermos que comenzaron con síntomas de coronavirus en los últimos 14 días (24 de octubre al 06 de noviembre).

Las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 son Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Durango, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Estado de México y Zacatecas, que en su conjunto concentran más de la mitad (67%) de casos en el país.

Trabajadores médicos con trajes protectores descansan después de horas de tratar a pacientes que padecen la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Juárez de México en la Ciudad de México, México 29 de octubre de 2020 Foto: REUTERS/Carlos Jasso

En cuanto a la ocupación y disponibilidad hospitalaria, la Red IRAG reportó un 33% de ocupación en camas generales y 27% en camas con ventilador.

Actualmente, México sigue como el cuarto país del mundo con más muertes a causa del coronavirus solo por debajo de Estados Unidos, Brasil e India, y el décimo en número de contagios, según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins.

