“No voy a decir nunca que es una chaira, arrastrada”: las promesas con las que Denise Dresser y Sabina Berman iniciaron mesa de debate en el noticiario de Aristegui

La politóloga Denise Dresser y la escritora Sabina Berman estrenaron este viernes una nueva mesa de debate en el noticiario Aristegui Noticias conducido por la periodista Carmen Aristegui. La mesa será conocida como “Toma y daca” por decisión de la dos analistas invitadas.

Se trata de la primera mesa de análisis en la que está presente Dresser, luego de que se anunció el fin del espacio en el que participó durante 10 años junto con Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo. Es también la primera vez en que Sabina Berman participa en este formato en el programa.

“Sabina y yo lo platicamos mucho y, para empezar, decidimos ponerle de título a nuestro espacio “Toma y daca” para que realmente sea un espacio de debate que busque la confrontación de ideas, pero de una manera distinta, tratando de despolarizar, tratando de despersonalizar”, explicó Dresser.

Denise Dresser y Sabina Berman durante la primera emisión de su nueva mesa de debate (Foto: Captura de pantalla)

Las panelistas comentaron que acordaron seis reglas de debate para la mesa:

1. Ser breves y concretas al hablar.

2. No atacar en lo personal.

Sobre este punto, Dresser explicó: “yo no voy a decir nunca que Sabina es una chaira, arrastrada, lame huevos, y ella no va a decir de mí…”. “Que es una prianista, conservadora, neoliberal, itamista, elitista, etcétera; nunca lo voy a decir”, prometió Berman.

3. No caer en la política de la identidad y ser tolerantes de las diferencias:

“Nunca voy a decir que Sabina es una burguesa blanca que analiza al país desde el privilegio”, prometió la politóloga y coincidió en que Berman tampoco dirá de ella “lo propio”.

La escritora Sabina Berman partició por primera vez en este espacio del noticiario (Foto: Cuartoscuro)

4. Crear un espacio propositivo que le sirva al público

5. No burlarse de la intervención de la otra.

6. Evitar los gritos para callar:

“Sabina no me va a gritar `me estás juveneando´ (negar la ideas por cuestión de edad) y yo no le voy a gritar que es una mal cogida, como ha solido suceder si uno examina lo que nos dicen en Twitter”, concluyó la académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

A finales de octubre, Dresser se despidió de sus compañeros de debate Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

Durante la mesa de debate, Berman, Dresser y Aristegui discutieron si fue un acto democrático o de censura la medida de las cadenas noticiosas estadunidenses que detuvieron la transmisión del discurso nocturno del presidente Donald Trump (5 de noviembre) por propagar mentiras e información falsa.

Dresser consideró que este acontecimiento “abre un horizonte interesante de debate sobre si es algo que los medios deberían de hacer en nuestro país”. Por su parte, Berman señaló que es una medida contraproducente pues, a través de las redes sociales, los políticos tienen sus propias plataformas.

El conteo de votos tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el tema de debate durante la primera edición de la mesa de debate (Foto: Reuters/Carlos Barría)

Las comentaristas anunciaron que al interior de su espacio de discusión realizarán una sección titulada “El pitorreo de la semana”, inspirada en la tradición de Carlos Monsiváis de burlarse de frases ridículas pronunciadas por políticos mexicanos.

Este viernes, Sabina eligió el nombre del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA) por su vacío de propuestas políticas. Por su parte, Dresser cuestionó la afirmación de Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de que el narco ya no tiene control territorial en ninguna zona del país. “Le deseamos mucha suerte ahora a Durazo que va a ser gobernador de Sonora, donde él se imagina que el narco ya no tiene dominio territorial”.

Denise Dresser afirmó que es un placer compartir el espacio radiofónico con Sabina Berman, a quien consideró una colega, amiga e interlocutora. Por su parte, La dramaturga Berman agradeció la posibilidad de participar en el espacio, oportunidad que consideró un privilegio.

