Sin Denisse Dresser, ni Sergio Aguayo: Carmen Aristegui estrenó alineación en su mesa de análisis

Carmen Aristegui, periodista mexicana destacada por la BBC

Después de muchos años, la mesa de análisis de los lunes en el noticiero radiofónico de Carmen Aristegui tuvo voces diferentes.

Sin Sergio Aguayo y Denise Dresser, la nueva mesa de análisis político está conformada por Lorenzo Meyer, doctor del Colegio de México, Ana Lilia Pérez, periodista mexicana, y Fabrizio Mejía, quien fue despedido de la revista Proceso junto a John Ackerman y el dibujante Rocha en agosto de este año.

En las redes sociales de Aristegui Noticias se anunció: “Hoy estrenamos mesa de análisis en el programa: Estarán todos los lunes @DrLorenzoMeyer @AnaLilia_PerezM y @fabriziomejia”, noticia que fue bien recibida por usuarios de Twitter que estaban en descontento con la participación que tenían anteriormente Sergio Aguayo y Denise Dresser en el programa.

En respuesta al anuncio, algunos usuarios incluso comentaron que la presencia de Sergio y Dresser les disuadieron de seguir escuchando el noticiario de Carmen, y que con dicho cambio en la programación, regresarán a sintonizar la estación:

@feliciano1953: “Gran cambio. Un servidor había dejado de ver a Aristegui por no arruinarme la mañana oyendo a Dresser y Aguayo. Volveré a escuchar esta mesa. Pero si los indeseables mencionados aparecen otro día de la semana no cuenten conmigo.”

@perlaolivia: “¡Felicidades! Es una verdadera mesa de análisis, retomaré el seguimiento a su programa”.

Por su parte, Sergio Aguayo avisó a través de su cuenta de Twitter que seguirá colaborando con el programa de Aristegui Noticias con una nueva mesa que se podrá escuchar los días jueves: “Aviso. El próximo jueves estaré en una nueva mesa en el programa de Carmen Aristegui”.

La reacción fue de rechazo hacia la noticia. Algunos comentaron incluso, de manera irónica, que le agradecían a Aguayo el anuncio para no sintonizar el programa de Carmen Aristegui los días jueves.

En su primera transmisión, la nueva mesa de análisis de Aristegui trató el tema de Emilio Zebadúa, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que, según reveló el periódico Reforma, ha tomado la iniciativa de cooperar con la Fiscalía General de la República en calidad de testigo protegido. Ahí se explicó que las declaraciones de Emilio Zebadúa vinculan al ex presidente Enrique Peña Nieto en los desvíos de recursos conocidos bajo el nombre de la “Estafa Maestra”. Además de que supuestamente dará información acerca de la participación de Rosario Robles, ex titular de Sedesol.

En la mesa de análisis destacaron las palabras de Ana Lilia Pérez, quien asegura que “La decisión de Emilio Zebadúa de acogerse al criterio de oportunidad abre la posibilidad de tener verdad y, quizá, justicia en uno de los desfalcos más dolosos que ha tenido México en las arcas públicas”. Según la información que se ha publicado al respecto, la cantidad recursos públicos que se desviaron a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría ascender hasta los 5,000 millones de pesos.

Ana Lilia Pérez es una periodista y escritora que ha publicado investigaciones en torno a corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros temas. Su más reciente publicación es Pemex RIP: Vida y asesinato de la principal empresa mexicana donde da continuidad a las otras obras que ha publicado acerca del caso de Petróleos Mexicanos y su declive.

Lorenzo Meyer, por su parte, colabora también como columnista con El Universal, y tuvo espacios en publicaciones como Excélsior y Reforma. Además de que participa como panelista en el programa Primer Plano de Canal Once.

Fabrizio Mejía Madrid también ha sido columnista en el medio mexicano La Jornada y Proceso, hasta que fue despedido de este último en agosto de este año. Además, en el 2019 estuvo involucrado en acusaciones de plagio por parte del escritor Guillermo Sheridan.

MÁS DE ESTE TEMA:

La historia del cártel que inició con el tráfico de combustibles a gran escala en México

“No le debemos nada al INE”: simpatizantes de la 4T se adjudicaron que México Libre no recibiera registro como partido

Están llenos de furia y no tienen propuestas: durísima crítica de Lorenzo Meyer a la derecha mexicana