La paridad de género en las gubernaturas aprobada por el INE, bajo la sombra de las “Juanitas”

A pesar de las advertencias, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para garantizar la paridad de género en las candidaturas para los gobiernos estatales en el proceso electoral de 2021 con nueve votos a favor y dos en contra.

Por lo tanto, para estas elecciones, los partidos deben registrar a por lo menos siete mujeres en las 15 candidaturas que se disputarán el próximo año. Sin embargo, representantes de los partidos, además de consejeros electorales, como Uuc-Kib Espadas y José Roberto Ruiz Saldaña, se han opuesto a las medidas.

La razón por la cual estuvieron en contra de esta iniciativa es que consideran que el INE no está facultado para emitir reglas que delimiten la forma en que los organismos políticos deben actuar respecto a cómo postulan sus candidaturas. Otra razón es que la paridad no se puede dar en cargos unipersonales, pues lo único que se podría hacer en este tipo de casos sería la “alternancia”.

Al respecto, el senador Juan Manuel Martín del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció en contra de esto y argumentó que existen un par de inconsistencias, una de ellas relacionada con el hecho de que la disposición se presentó una vez iniciado el proceso electoral y el otro es que se trata de una candidatura a gobernatura.

“No se puede invadir la facultad de los estados (...) eso lo debe decidir la ciudadanía, no imponerse desde un órgano colegiado”, reclamó; no obstante, las consejeras Adriana Favela y Carla Humphrey, defendieron al INE diciendo que sí tiene facultades, pues no se estaba discutiendo una legislación, sino lineamientos.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera Velázquez destacó esta determinación, pues la consideró una oportunidad para que se garantice la paridad de género en cargos de elección popular, algo que no se ha visto en México, país en donde a lo largo de su historia democrática sólo siete mujeres han ocupado una gubernatura.

Cabe mencionar que en un inicio, los lineamientos fueron aprobados por el INE, pero rechazados por el Senado de la República, por lo que el instituto electoral tuvo que hacer modificaciones a su propuesta inicial y bajó la cuota de ocho mujeres y siete hombres a siete mujeres y ocho hombres.

Durante la discusión de los lineamientos, el Senado había sido sumamente crítico y había rechazado la posibilidad de que estos fueran modificados. “Se le ha advertido al INE, en una respetuosa comunicación, que en términos del artículo 73 de la Constitución se establece que en materia electoral corresponde legislar al Senado”, indicó Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el morenista Ricardo Monreal, también se opuso a los objetivos del INE y le pidió que no legislara, pues a través de este tipo de decisiones invadía sus facultades y atribuciones.

Tras la aprobación del INE en torno de una agenda de paridad de género surgieron algunas dudas respecto a si estas disposiciones se van a respetar realmente e incluso es un tema que inevitablemente hace recordar a las llamadas “Juanitas”, es decir, legisladoras que renunciaron a un cargo de elección popular para dar espacio a suplentes u hombres de su partido.

Esta historia no es nueva y el término tiene su origen en 2009, cuando Rafael Acosta “Juanito” renunció a su cargo como jefe delegacional de Iztapalapa para que que Clara Brugada ocupara su lugar. En ese entonces, 12 mujeres también pidieron licencia en el Congreso Federal para dar paso a sus suplentes, lo cual dañó la paridad de género y violentó la decisión de los electores.

Otro ejemplo de esta situación se dio en 2018, cuando varias legisladoras de Chiapas fueron presionadas para que renunciaran y le dejaran su lugar a un hombre. En esa ocasión, los partidos que se vieron inmiscuidos fueron el Verde Ecologista, Chiapas Unido, Nueva Alianza, Mover a Chiapas y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

